Иракские вооруженные силы приобретут российские танки Т-90, которые хорошо зарекомендовали себя в боевых действиях в Сирии. Факт подписания контракта между Россией и Ираком «Известиям» подтвердил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. В экспертной среде контракт оценили в $1 млрд, а количество танков — в несколько сотен.

— Приличный контракт на большую партию, конкретную сумму назвать не могу, количество [танков] большое, — заявил «Известиям» Владимир Кожин.

Ранее о покупке Т-90 сообщало министерство обороны Ирака — речь шла о поставках более 70 танков. При этом, по информации «Известий», это лишь первая партия техники, за которой последуют и другие. Однако в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, куда «Известия» обратились за комментариями, не стали раскрывать детали сделки.

При этом в экспертной среде отмечают, что еще с советских времен контракты с Ираком всегда предполагали большой объем поставляемой продукции с высокой добавленной стоимостью.

— В данном случае можно говорить о поставке нескольких сотен машин, а сумма контракта может превышать $1 млрд. Этот заказ — большое подспорье для «Уралвагонзавода». Кроме того, данный контракт — серьезный внешнеполитический успех России. Ведь воевали в Ираке американцы, а выбор иракских военных в итоге пал на российский танк, — отметил в разговоре с «Известиями» директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

По словам специалиста, после свержения Саддама Хусейна иракские военные решили отказаться от приобретения танков советского и иракского производства. Т-90 привлекли их внимание после начала боевых действий в Сирии и Ираке, где террористы успешно расправлялись с турецкими «Леопардами» (применялись во время операции «Щит Евфрата») и американскими «Абрамсами», которые состоят на вооружении иракской армии. Российские боевые машины отлично проявили себя в ходе сирийского конфликта, отметил эксперт. В частности, правительственные войска Сирии применяли Т-90 образца 1992 года — причем известны случаи, когда эта техника выдерживала несколько попаданий подряд.

О том, что успешный опыт применения российского вооружения в Сирии помогает нашей стране наращивать военный экспорт, в начале июля говорил президент Владимир Путин в ходе заседания комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.

Теперь в иракской армии будут и американские, и российские танки. По мнению Руслана Пухова, это был осознанный шаг, позволяющий Ираку не попасть в зависимость от одного иностранного поставщика.

Т-90 — самый современный российский серийный танк. Машина сочетает в себе высокую подвижность, огневую мощь и относительно небольшие габариты и вес. Танк состоит на вооружении российской армии и ВС Сирии, Алжира, Азербайджана и Индии. При этом в Индии Т-90 производится по лицензии. Переговоры о поставках танка уже ведутся с Вьетнамом. Как сообщил «Известиям» Владимир Кожин, «большой запрос» на покупку Т-90 есть и у Кувейта, но диалог по этому контракту пока продолжается.