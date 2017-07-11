Сотрудника цирка, который выгуливал тигра на пляже в приморском городе Находка, привлекут к административной ответственности по статье «Самоуправство». Материалы дела полиция передала в мировой суд.

Ему сейчас грозит предупреждение либо штраф от 100 до 300 рублей. Напомним, полиция начала проверку после появления в соцсетях видео, где на одном из оживленных пляжей мужчина выгуливает на поводке тигра.

На кадрах видно, как крупный тигр медленно идет по пляжу. При этом хищник находится в непосредственной близости от прохожих, в том числе детей.