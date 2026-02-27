Найденную после похищения в Смоленске девочку вернули матери

Девятилетнюю девочку, которую похитили в Смоленске во время прогулки с собакой, вернули матери. Об этом 27 февраля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры.

«Вернули, всё хорошо», — рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что подозреваемый в похищении девочки начал давать показания, от чего ранее отказывался.

Девочка пропала 24 февраля во время прогулки с собакой. Местные жители сообщали в соцсетях, что заметили в округе подозрительный автомобиль, на котором, возможно, увезли ребенка.

Позже, 26 февраля, источник «Известий» сообщил, что подозреваемым в похищении девочки оказался ранее судимый по делу о хранении наркотиков 43-летний Сергей Г. На допросе мужчина признался, что держал ребенка в квартире у своей сожительницы. Уточняется, что похищенную удалось найти по ДНК, сим-карте и автомобилю. Возбуждено уголовное дело.

