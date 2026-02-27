Реклама
Роднина объяснила свое возвращение из США в Россию

Роднина: вернулась из США, потому что Россия — мой дом, моя страна
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании (1972, 1976, 1980) и депутат Госдумы (ГД) Ирина Роднина 26 февраля заявила, что вернулась из США, потому что Россия является ее домом.

«Я понимала, зачем и для чего возвращаюсь, почему прекращаю работать там, где, как всем казалось, всё замечательно. Я вернулась из США, потому что Россия — моя страна, мой дом», — рассказала фигуристка в интервью Sport24.

По словам Родниной, уезд из государства в 1990 году не был ее решением. Тогда она покинула РФ из-за обязательств по контракту, заключенному с государственными структурами СССР, поскольку подобные предложения являлись редкостью.

Она добавила, что многие люди не понимали ее возвращения на родину, а также испытывали зависть. Однако Роднина уточнила, что это решение было продуманным, а не «мимолетным капризом».

«Россия — страна-ковчег, она берет всё лучшее и сохраняет»
Испанский органист Даниэль Сальвадор — о русских виртуозах, долгожданном красном паспорте и желании поехать на Чукотку

В декабре прошлого года Роднина заявила, что вопрос получения американского гражданства никогда ее не интересовал. Депутат подчеркнула, что всегда была гражданкой России и считает важным представлять Родину на международном уровне.

