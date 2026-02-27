Во Франции заявили о риске для Зеленского лишиться поддержки Трампа из-за Орбана
Открытое письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к президенту Украины Владимиру Зеленскому может обернуться для последнего потерей доверия президента США Дональда Трампа. Об этом 25 февраля заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Это поворот событий свидетельствует о растущей уверенности Будапешта в своей способности дать ответ Зеленскому, а также привлечь внимания старого друга Орбана — президента Трампа, который охладит пыл Киева», — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
Филиппо добавил, что Трамп может «поставить на место» Зеленского, которому посланием венгерского лидера была устроена «взбучка». Орбан призывал получателя перестать выказывать неуважение к Венгрии, а также не затягивать процесс по урегулированию.
Политик назвал премьер-министра «главным препятствием» на пути к вступлению Украины в состав Евросоюза (ЕС) и этим обосновал стремление некоторых представителей альянса «убрать» его.
Накануне политолог и историк Рафаэль Пинто Борхес предрек возможную эскалацию на фоне нападок «чрезвычайно неблагодарного» Зеленского на Венгрию. Он указал на «патологическую ненависть», испытываемую украинским лидером по отношению к Орбану.
Премьер-министр Венгрии тогда же заявил, что Украина пытается втянуть его страну в свой конфликт. Он подчеркнул, что Киев не сможет поставить Венгрию на колени
