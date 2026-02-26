Орбан обвинил Зеленского в попытках втянуть Венгрию в конфликт на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 26 февраля обвинил президента Украины Владимира Зеленского в многолетних попытках втянуть Будапешт в конфликт.
По словам Орбана, украинское руководство на протяжении четырех лет работает над вовлечением Венгрии в противостояние, действуя при поддержке властей Евросоюза (ЕС) и венгерской оппозиции. Политик подчеркнул, что эти силы координируют усилия для смены власти в стране и установления «проукраинского правительства».
«В последние дни вы заблокировали нефтепровод «Дружба», который имеет решающее значение для энергоснабжения Венгрии», — написал венгерский премьер-министр на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).
Орбан отметил, что подобные действия Киева прямо противоречат национальным интересам Будапешта и ставят под угрозу стабильное обеспечение венгерских семей доступной энергией.
«Я призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода «Дружба» и воздержаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии. Больше уважения к Венгрии!» — указал политик.
Накануне Орбан заявил, что Украина не сможет поставить Венгрию на колени путем политического шантажа и нефтяной блокады. Также премьер-министр отметил, что венгерская сторона не намерена отказываться от нефти из России. Венгрия, по его словам, будет добиваться от украинской стороны возобновления транзита по трубопроводу «Дружба».
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, 25 февраля заявил о готовности Братиславы принять новые меры против Киева в связи с нежеланием украинской стороны пропускать российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Ранее он сообщал, что Братислава прекращает предоставление аварийных поставок электроэнергии Украине в случае соответствующих обращений Киева.
