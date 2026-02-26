Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

Орбан обвинил Зеленского в попытках втянуть Венгрию в конфликт на Украине

0
EN
Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 26 февраля обвинил президента Украины Владимира Зеленского в многолетних попытках втянуть Будапешт в конфликт.

По словам Орбана, украинское руководство на протяжении четырех лет работает над вовлечением Венгрии в противостояние, действуя при поддержке властей Евросоюза (ЕС) и венгерской оппозиции. Политик подчеркнул, что эти силы координируют усилия для смены власти в стране и установления «проукраинского правительства».

«В последние дни вы заблокировали нефтепровод «Дружба», который имеет решающее значение для энергоснабжения Венгрии», — написал венгерский премьер-министр на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Орбан отметил, что подобные действия Киева прямо противоречат национальным интересам Будапешта и ставят под угрозу стабильное обеспечение венгерских семей доступной энергией.

«Я призываю вас немедленно возобновить работу нефтепровода «Дружба» и воздержаться от дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии. Больше уважения к Венгрии!» — указал политик.

«Дружба» врозь: к чему приведет новая ссора Украины с Венгрией и Словакией
Будапешт обвинил Киев в ударе по важнейшему нефтепроводу

Накануне Орбан заявил, что Украина не сможет поставить Венгрию на колени путем политического шантажа и нефтяной блокады. Также премьер-министр отметил, что венгерская сторона не намерена отказываться от нефти из России. Венгрия, по его словам, будет добиваться от украинской стороны возобновления транзита по трубопроводу «Дружба».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, 25 февраля заявил о готовности Братиславы принять новые меры против Киева в связи с нежеланием украинской стороны пропускать российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Ранее он сообщал, что Братислава прекращает предоставление аварийных поставок электроэнергии Украине в случае соответствующих обращений Киева.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026