Орбан заявил о невозможности Украины поставить Венгрию на колени
Украина не сможет поставить Венгрию на колени путем политического шантажа и нефтяной блокады. Об этом 25 февраля заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
«Мы накопили так много резервов, что украинские власти не смогут создать хаос перед выборами в Венгрии и венгерская экономика не будет поставлена на колени путем нефтяной блокады», — сказал он в интервью, опубликованном на YouTube-канале Patriota.
Кроме того, Орбан добавил, что компания MOL оперативно предприняла шаги, попросив временного открытия государственных стратегических нефтяных резервов. Помимо этого, она заказала доставку нефти по морю в Хорватию для дальнейшей транспортировки по Адриатическому нефтепроводу на НПЗ в Венгрию и Словакию.
Также премьер-министр отметил, что венгерская сторона не намерена отказываться от нефти из России. Венгрия, по его словам, будет добиваться от украинской стороны возобновления транзита по трубопроводу «Дружба».
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 25 февраля заявил о готовности Братиславы принять новые меры против Киева в связи с нежеланием украинской стороны пропускать российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Ранее он сообщал, что Братислава прекращает предоставление аварийных поставок электроэнергии Украине в случае соответствующих обращений Киева.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен 24 февраля призвала Украину ускорить возобновление поставок российской нефти в Венгрию и Словакию. За день до этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба» стало результатом преднамеренного сговора Киева и руководства Евросоюза.
