В Европе сообщили о возможной эскалации из-за нападок Зеленского на Венгрию
Нападки украинского лидера Владимира Зеленского на Будапешт и Братиславу провоцируют эскалацию в отношениях между странами. Об этом 26 февраля сообщил политолог и историк Рафаэль Пинто Борхес в статье для журнала The European Conservative (TEC).
«Чрезвычайная неблагодарность Зеленского далеко не редкость. Тем не менее его действия против Будапешта и Братиславы повышают ставки», — говорится в публикации.
Кроме того, в статье отметили, что поддержка Украины со стороны Европейского союза (ЕС) против стран-членов является пренебрежением обязанностями со стороны институтов ЕС.
«В своем ядовитом коктейле из военной мании и патологической ненависти к [премьер-министру Венгрии Виктору] Орбану ЕС предает свою цель и разрушает доверие к себе», — отмечается в тексте.
Орбан 26 февраля обвинил главу киевского режима в многолетних попытках втянуть Будапешт в конфликт. По его словам, украинское руководство на протяжении четырех лет работает над вовлечением Венгрии в противостояние, действуя при поддержке властей ЕС и венгерской оппозиции.
