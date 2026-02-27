Реклама
Средняя цена метра в элитной реконструированной недвижимости близится к 3 млн рублей

На первичном рынке элитного сегмента Москвы в начале 2026 года представлено 14 проектов редевелопмента, максимальный возраст которых достигает 208 лет. Средняя цена квадратного метра в них составляет 2,82 млн рублей, подсчитали аналитики «Метриум».

Проекты редевелопмента — это комплексы, в состав которых входят модернизированные здания прошлых эпох. Такие объекты сочетают исторический облик и современный функционал. В Москве данный эксклюзивный формат недвижимости наиболее распространен на рынке высокобюджетного жилья (элитный и делюкс-класс). По данным «Метриум» застройщики на первичном элитном рынке столицы сегодня реализуют 14 проектов редевелопмента. Среди них восемь объектов сейчас находятся на разных этапах строительства, шесть — уже введены в эксплуатацию.

Три года назад на первичном рынке элитного сегмента Москвы было представлено 19 комплексов с элементами реконструкции. Следовательно, за последние три года количество высокобюджетных проектов редевелопмента в продаже снизилось на 21%. Доля таких комплексов в структуре экспозиции элитного сегмента за рассматриваемый период сократилась на 5 процентных пунктов — с 29 до 24%. Тем не менее текущее сокращение числа проектов реконструкции и их доли в структуре экспозиции не говорит о снижении интереса девелоперов к реконструкции исторических объектов.

Баланс новостроек и проектов редевелопмента на элитном рынке носит цикличный характер и зависит прежде всего от наличия свободных площадок для освоения в привлекательных районах. Квадратный метр в проектах реконструкции сегодня стоит в среднем 2,82 млн рублей против 2,45 млн рублей в высокобюджетном сегменте в целом (+15%). Тремя годами ранее средняя цена квадратного метра в проектах реконструкции, напротив, была чуть ниже среднерыночного показателя (1,64 млн рублей против 1,68 млн рублей), подсчитали эксперты компании «Метриум».

«О реальном разрыве цен между новостройками и проектами реконструкции говорить не приходится. Оба формата являются востребованными среди клиентов и имеют свою целевую аудиторию. А стоимость квадратного метра в элитном сегменте обусловлена прежде всего статусом локации. Выбор объекта зачастую зависит от личных предпочтений клиентов. Целевая аудитория обоих типов недвижимости (новостроек и проектов редевелопмента) во многом пересекается», — подчеркивает директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

По подсчетам аналитиков «Метриум» от 20 января, средняя площадь квартиры в новостройках Москвы в 2025 году достигла максимума за последние пять лет и составила 65,7 кв. м. Уточнялось, что наиболее заметно средняя площадь выросла в массовом сегменте новостроек «старой» Москвы и в Новой Москве, где показатель также обновил пятилетний рекорд.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

