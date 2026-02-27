В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц

МВД предложило расширить круг лиц, допущенных к полицейской деятельности, включив в него сотрудников органов внутренних дел, не относящихся к полицейским подразделениям. Это следует из проекта приказа, опубликованного 25 февраля на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов.

«Приказываю утвердить прилагаемый порядок привлечения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, не являющихся сотрудниками полиции, к выполнению обязанностей, возложенных на полицию», — следует из текста проекта.

Перед началом выполнения работ будет организовано обучение и проведено тестирование персонала. Ответственность за выбор сотрудников для выполнения данных обязанностей будет возлагаться на руководителя, отмечает «Газета.Ru»

Глава МВД Владимир Колокольцев на заседании комитета Госдумы (ГД) по безопасности и противодействию коррупции 19 февраля сообщил, что число вакансий в органах внутренних дел России достигло 212 тыс. По его словам, в прошлом году количество уволившихся сотрудников выросло на 7% и составило 80 тыс. человек. Это почти на 40% больше, чем поступило на службу. Некомплект в ППС превышает 40%, в уголовном розыске — 30%, в следствии — 27%, участковых уполномоченных не хватает более четверти.

