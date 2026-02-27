Реклама
В Норильске обвинили сотрудника коммерческой компании в подкупе на 14 млн рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
В Норильске окончено расследование уголовного дела в отношении сотрудника коммерческой организации по строительству объектов хранения и перевалки жидкостей, газов и сыпучих материалов. Он обвиняется в получении незаконного вознаграждения в 14 млн рублей. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе Главного следственного управление (ГСУ) Следственного комитета (СК) Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«По версии следствия, в декабре 2025 года обвиняемый получил незаконное денежное вознаграждение в размере 14 млн рублей от главного инженера коммерческой организации, специализирующейся на производстве строительно-монтажных работ, за беспрепятственную приемку выполненных работ по договору подряда, заключенному между организациями», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»).

Обвиняемый признался в совершении преступления. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи дела в суд.

Подкупная способность: в России стали раскрывать больше коррупционных преступлений
Данные МВД говорят о росте коррупции в стране

В Санкт-Петербурге 6 февраля заключен под стражу представитель частной фирмы Станислав Маслов, получавший за взятки тела умерших людей из городской больницы. Следствие полагает, что участник ООО «Анабиоз» Маслов, занимавшийся незаконной продажей частей тела трупов в пользу заинтересованных лиц, через уговоры и подкуп склонил к совершению преступления заведующего патологоанатомического отделения СПб ГБУЗ «Александровская больница» Андрея Кавецкого.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

