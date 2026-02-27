В Норильске обвинили сотрудника коммерческой компании в подкупе на 14 млн рублей
В Норильске окончено расследование уголовного дела в отношении сотрудника коммерческой организации по строительству объектов хранения и перевалки жидкостей, газов и сыпучих материалов. Он обвиняется в получении незаконного вознаграждения в 14 млн рублей. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе Главного следственного управление (ГСУ) Следственного комитета (СК) Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«По версии следствия, в декабре 2025 года обвиняемый получил незаконное денежное вознаграждение в размере 14 млн рублей от главного инженера коммерческой организации, специализирующейся на производстве строительно-монтажных работ, за беспрепятственную приемку выполненных работ по договору подряда, заключенному между организациями», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп в особо крупном размере»).
Обвиняемый признался в совершении преступления. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи дела в суд.
