Стало известно о получении «Птицами Мадьяра» выплат за удары по ложным позициям
Боевики элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Птицы Мадьяра» получали боевые выплаты за удары по ложным позициям Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом 27 февраля сообщил разведчик 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Смоленск.
«Элитное подразделение ВСУ «Птицы Мадьяра» наносило удары своими БПЛА (беспилотными летательными аппаратами. — Ред.) по нашим ложным позициям. Мы расставляли на них антенны Starlink, напечатанные на 3D-принтере. Противник передавал своему командованию эти ложные цели как пораженные и получал за это боевые выплаты», — рассказал разведчик в беседе с «РИА Новости».
Боец дополнил, что в подразделении группировки «Север» было налажено производство по печати таких обманок для противника.
В российских силовых структурах 13 февраля сообщили, что полковник 155-й отдельной механизированной бригады Тарас Максимов, проходящий по делу о махинациях с выплатами боевикам ВСУ, получил назначение в штаб 16-го корпуса на харьковском направлении. Отмечается, что он неоднократно фигурировал в деле о фиктивных боевых выплатах. Теперь он может занять пост начальника штаба 16-го армейского корпуса или его заместителя.
