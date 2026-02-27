Стало известно о содержании похищенных ТЦК украинцев в бараках под Харьковом
Десятки мужчин, похищенных сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), содержатся в запертых бараках на полигоне в Харьковской области. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщили в российских силовых структурах.
«Родственники украинских военнослужащих жалуются, что с 15 февраля в бараках, закрытых амбарными замками на полигоне под Харьковом, находятся десятки похищенных сотрудниками ТЦК жителей Украины», — сообщил источник из силовых структур в беседе с «РИА Новости».
По его словам, задержанные мужчины лишены средств сотовой связи, а также доступа к отдельной санитарной зоне, включая душ и туалет.
Сотрудники ТЦК 24 февраля выстрелили в мужчину в ходе конфликта при попытке мобилизации. Между военкомами и двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого одного из мужчин застрелили, а сотрудник украинского военкомата получил ножевое ранение.
Добровольно сдавшийся в плен Вооруженных сил (ВС) РФ под Димитровом Донецкой Народной Республики (ДНР) солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Бойко в тот же день рассказал, что его мобилизовали прямо во время прогулки с собакой.
