Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
В Харькове прогремел взрыв. Об этом 27 февраля сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове был слышен взрыв», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Телеканал «Общественное» 26 февраля сообщил, что на Украине в Киеве, Харькове и Полтаве прогремели взрывы. Уточнялось, что воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
