Украинские СМИ сообщили о взрывах в трех городах Украины
На Украине в Киеве, Харькове и Полтаве прогремели взрывы. Об этом 26 февраля сообщило украинское издание «Общественное».
«В Полтаве был взрыв. <…> В Харькове слышно взрыв. <…> В Киеве гремят взрывы», — говорится в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях.
Украинское издание «Страна.ua» 24 февраля сообщило, что в Киеве на левом берегу произошел взрыв. Тогда тревогу объявляли в Сумской и Полтавской областях.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ