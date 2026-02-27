Реклама
РКН потребовал удалить более 35 тыс. противоправных материалов из Telegram

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Роскомнадзор направил мессенджеру Telegram требования об удалении более 35,6 тыс. противоправных материалов с начала 2026 года, в том числе детской порнографии и информации о способах обхода блокировок. Об этом 27 февраля ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«На основании судебных решений и решений уполномоченных органов с начала 2025 года в адрес Telegram были направлены требования об удалении около 305 тыс. материалов (в 2025 году — более 269,2 тыс., в 2026 году — более 35,6 тыс.)», — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, с начала 2025 года по начало февраля 2026 года было выявлено и подлежало удалению значительное количество запрещенного контента. Наибольшую долю составили материалы с детской порнографией (145,6 тыс.), пронаркотический контент (112,6 тыс.) и информация, связанная со средствами обхода блокировок (35,5 тыс.).

Также были зафиксированы случаи распространения материалов о суициде (11,1 тыс.), пропаганды чайлдфри (50), информации об изготовлении оружия и взрывчатых веществ (70), а также данные о несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений (12). Большая часть выявленного контента приходится на 2025 год.

Роскомнадзор подчеркнул, что работа по ограничению доступа к противоправной информации в Сети осуществляется постоянно, и при выявлении таких материалов направляются уведомления с требованием об их удалении.

Что известно о ситуации вокруг работы Telegram в России

В Роскомнадзоре 26 февраля подтвердили, что у ведомства нет дополнительных комментариев относительно возможной блокировки Telegram в апреле 2026 года.

Глава Минцифры Максут Шадаев 18 февраля сообщил, что мессенджер Telegram проигнорировал 150 тыс. запросов об удалении запрещенной в России информации. Это стало причиной, что Роскомнадзором было принято решение о замедлении соцсети из-за нарушения законодательства РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 11 февраля сообщил, что законодательные меры, принятые в России в отношении Telegram, должны исполняться. Он также отметил, что в Кремле в курсе контактов с представителями мессенджера.

