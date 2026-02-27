Стало известно о новой мошеннической схеме с фейковыми чатами поликлиник

Мошенники начали добавлять россиян в фальшивые чаты поликлиник и под предлогом подтверждения прикрепления к медучреждению выманивать их личные данные. Об этом 27 февраля сообщило «РИА Новости».

Уточняется, что злоумышленники создают фальшивые чаты в мессенджерах, добавляют в них жертву и просят подтвердить прикрепление к медицинской организации. После согласия человека они отправляют ссылку на якобы анкету для подтверждения данных. Однако эта ссылка ведет на фишинговый сайт.

Если жертва переходит по ссылке, на ее устройстве может автоматически начать скачиваться вредоносное программное обеспечение.

Ранее, 26 февраля, сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему обмана, звоня россиянам через мессенджеры, представляясь соседями и под предлогом замены домофона пытаясь выманить коды из СМС. Таким способом злоумышленники получают доступ к персональным данным или банковским сервисам.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ