Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима
Сюжет:

Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика СУ-34 Воздушно-космических сил (ВКС) нанес удар по личному составу и пункту управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом 27 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Авиация нанесла удар по заранее определенным координатам, используя бомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). После получения подтверждения от разведки об успешном поражении цели экипаж осуществил безопасное возвращение на аэродром базирования.

Козырной груз: в зоне СВО появился дрон-штурмовик «Почтальон»
Новые комплексы гарантированно уничтожают огневые точки при атаках укрепрайонов противника

В Минобороны РФ 26 февраля сообщили, что артиллерийские расчеты 152-мм гаубицы «Мста-Б» 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» поразили пункты временного размещения формирований ВСУ, расположенных в лесополосе на днепропетровском направлении специальной военной операции (СВО). Уточнялось, что цель была обнаружена подразделением беспилотных систем (БпС).

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

