Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика СУ-34 Воздушно-космических сил (ВКС) нанес удар по личному составу и пункту управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом 27 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Авиация нанесла удар по заранее определенным координатам, используя бомбы, оснащенные универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). После получения подтверждения от разведки об успешном поражении цели экипаж осуществил безопасное возвращение на аэродром базирования.

В Минобороны РФ 26 февраля сообщили, что артиллерийские расчеты 152-мм гаубицы «Мста-Б» 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» поразили пункты временного размещения формирований ВСУ, расположенных в лесополосе на днепропетровском направлении специальной военной операции (СВО). Уточнялось, что цель была обнаружена подразделением беспилотных систем (БпС).

