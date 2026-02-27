Меланья Трамп будет председательствовать в Совбезе ООН 2 марта

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья впервые станет председателем на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) 2 марта. Об этом 26 февраля сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источник.

«Меланья Трамп собирается войти в историю как первая леди, возглавляющая Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, выступив с речью, посвященной миру через образование», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Меланья Трамп посвятит свое выступление вопросам образования, технологий, мира и безопасности.

В марте председательство в Совбезе ООН примут США. В апреле эта роль перейдет Франции.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 февраля с юмором ответил на вопрос журналистов о том, каким, по мнению Москвы, должен быть новый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. ООН начала официально искать кандидата на место нового генерального секретаря объединения в ноябре прошлого года. Следующий генеральный секретарь вступит в должность в январе 2027-го.

