Лавров перевел вопрос о новом генсеке ООН в шутку про компартию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 26 февраля с юмором ответил на вопрос журналистов о том, каким, по мнению Москвы, должен быть новый генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН).
«Какой коммунистической партии?» — парировал глава МИД России.
ООН начала официально искать кандидата на должность нового генерального секретаря объединения в ноябре прошлого года. Следующий генеральный секретарь вступит в должность в январе 2027-го.
В октябре 2025 года постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщал о планах России запустить процесс выбора генсека ООН в ходе своего председательства в Совете Безопасности Всемирной организации. Отмечалось, что процесс выбора и назначения на должность генерального секретаря начинается с совместного письма председателей ГА ООН и Совбеза.
Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря.
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