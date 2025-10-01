Реклама
Небензя заявил о намерении РФ начать процесс выбора генсека ООН

Небензя: Россия планирует запустить процесс выбора генсека ООН
Фото: TASS/Zuma
Россия планирует запустить процесс выбора генсека ООН в ходе своего председательства в Совбезе всемирной организации. Об этом 1 октября заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Да, действительно, мы планируем начать процесс в ходе нашего председательства», — его слова в ходе пресс-конференции передает «РИА Новости».

Отмечается, что процесс выбора и назначения на должность генерального секретаря начинается с совместного письма председателей Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН и Совбеза.

Небензя также добавил, что начало процесса не означает формирование письма именно в октябре. По его словам, в прошлый раз это было в середине декабря.

У временных трудности: РФ поддержит в Совбезе продление миссии ООН в Ливане
​​​​​​​Москва фиксирует разоружение «Хезболлы» и атаки Израиля

В этот же день стало известно, что Россия становится председателем Совета Безопасности (СБ) ООН. Отмечается, что РФ примет председательство у Южной Кореи и через один календарный месяц передаст полномочия Сьерра-Леоне. В последний раз Россия координировала работу СБ ООН в июле 2024 года.

Совбез ООН является одним из пяти главных органов организации. В числе его постоянных членов Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. При этом на два года выбираются 10 непостоянных членов.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

