Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 26 февраля ответила на попытки Франции опровергнуть планы передачи Украине ядерного оружия, а также напомнила о попытках западных государств отрицать биолаборатории под эгидой Североатлантического альянса (НАТО).

«Когда мы говорили о биологических экспериментах, которые проходят на пространстве СНГ под эгидой натовских кураторов, точно так же мы слышали заявления о том, что «вы (Россия. — Ред.) всё врете», — сказала она в ходе брифинга.

Кроме того, она призвала посольство Франции следить за повесткой.

О планах Лондона и Парижа скрытно передать Киеву ядерное оружие 24 февраля сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. После этого в СФ призвали французскую и британскую стороны провести парламентские расследования, а председатель инстанции Валентина Матвиенко подчеркнула, что статус Украины как безъядерного государства не подлежит пересмотру.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что «не брезгующие никакими средствами» противники РФ понимают, чем может закончиться попытка использовать ядерное оружие. Он добавил, что страны Запада таким образом пытаются сорвать мирный переговорный процесс.

