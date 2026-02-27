СМИ сообщили о выходе авианосца USS Gerald R. Ford с базы США на Крите
Американский авианосец USS Gerald R. Ford покинул военную базу США на острове Крит и направился в сторону Ближнего Востока. Об этом 26 февраля сообщил местный портал Kriti360.
«Американский атомный авианосец USS Gerald R. Ford <...> вышел в четверг (26 февраля. — Ред.) с военно-морской базы Суда. По оценкам, в течение следующих 24 часов он достигнет израильских вод», — говорится в публикации.
Уточняется, что авианосец прибыл на Крит в понедельник, 23 февраля, для осуществления дозаправки.
Американский лидер Дональд Трамп сообщил 23 февраля, что для Ирана может наступить «очень плохой день», если государство в Передней Азии не заключит сделку с Соединенными Штатами.
Трамп заявил 20 февраля на пресс-конференции в Белом доме, что Ирану следовало бы заключить сделку с Соединенными Штатами. До этого американский лидер, по данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), допустил вариант ограниченного удара по Ирану с целью заставить Тегеран согласиться на более выгодные для Вашингтона условия ядерной сделки.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 19 февраля сообщил, что Россия видит «беспрецедентную эскалацию» вокруг Ирана и надеется на дипломатическое решение конфликта с США. Он уточнил, что Москва продолжает развивать отношения с Тегераном, и призвал стороны конфликта к сдержанности.
