Создатели украинских игр продолжают зарабатывать в РФ и донатить ВСУ

Украинские разработчики компьютерных игр продолжают зарабатывать на россиянах, и эта прибыль частично направляется на уплату военного сбора, то есть поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), выяснили «Известия».

Речь может идти о сотнях миллионов рублей ежегодно. Эти средства являются платежами в мобильных и браузерных играх — за подписку и в качестве покупки игровых предметов или возможностей.

Игры украинских разработчиков всё еще доступны в России в магазинах приложений Google и Apple, а также на ряде специальных сайтов. Несмотря на блокировку этими магазинами платежей из России, создатели игр организовали пути обхода ограничений.

К проектам, которые приносят доход украинским студиям за счет россиян, относятся такие крупные игры, как Manor Matters (студия VOKI Games, входящая в международную группу Playrix), Shadow Fight (студия iLogos, работающая по заказу кипрской Nekki), игры от студии Plarium. Выручка только VOKI Games, и только за счет игры Manor Matters, которую приносят россияне, за четыре последних года может составлять $1,45 млн, или 110 млн рублей, подсчитали «Известия».

Все украинские студии обязаны удерживать с дохода своих сотрудников так называемый военный сбор: он составляет 5% от зарплаты каждого сотрудника компании. Средства направляются на нужды ВСУ, а кроме прочего, студии из Украины массово совершают и добровольные пожертвования.

При этом сам игрок с юридической точки зрения не совершает преступления, уверен почетный адвокат России, председатель правления Московской адвокатской коллегии № 1 Дмитрий Краснов.

«Потребитель не обязан сидеть и думать, у кого он покупает тот или иной продукт или товар, если информации нет в общем доступе. В случае, если он знает, понимает и осознанно это делает, тогда да, состав преступления существует. Если же нет, тогда здесь нет умысла, а если умысла нет, то и нет состава преступления», — сказал «Известиям» эксперт.

