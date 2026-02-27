Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

Создатели украинских игр продолжают зарабатывать в РФ и донатить ВСУ

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Украинские разработчики компьютерных игр продолжают зарабатывать на россиянах, и эта прибыль частично направляется на уплату военного сбора, то есть поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), выяснили «Известия».

В плену азарта: дочь генерала ВСУ зарабатывает миллионы долларов на россиянах
Как сеть казино CatCasino стала популярной благодаря рекламе блогеров и обеспечивает «пенсию» офицеру украинского Генштаба

Речь может идти о сотнях миллионов рублей ежегодно. Эти средства являются платежами в мобильных и браузерных играх — за подписку и в качестве покупки игровых предметов или возможностей.

Игры украинских разработчиков всё еще доступны в России в магазинах приложений Google и Apple, а также на ряде специальных сайтов. Несмотря на блокировку этими магазинами платежей из России, создатели игр организовали пути обхода ограничений.

К проектам, которые приносят доход украинским студиям за счет россиян, относятся такие крупные игры, как Manor Matters (студия VOKI Games, входящая в международную группу Playrix), Shadow Fight (студия iLogos, работающая по заказу кипрской Nekki), игры от студии Plarium. Выручка только VOKI Games, и только за счет игры Manor Matters, которую приносят россияне, за четыре последних года может составлять $1,45 млн, или 110 млн рублей, подсчитали «Известия».

Все украинские студии обязаны удерживать с дохода своих сотрудников так называемый военный сбор: он составляет 5% от зарплаты каждого сотрудника компании. Средства направляются на нужды ВСУ, а кроме прочего, студии из Украины массово совершают и добровольные пожертвования.

При этом сам игрок с юридической точки зрения не совершает преступления, уверен почетный адвокат России, председатель правления Московской адвокатской коллегии № 1 Дмитрий Краснов.

«Потребитель не обязан сидеть и думать, у кого он покупает тот или иной продукт или товар, если информации нет в общем доступе. В случае, если он знает, понимает и осознанно это делает, тогда да, состав преступления существует. Если же нет, тогда здесь нет умысла, а если умысла нет, то и нет состава преступления», — сказал «Известиям» эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Военные сборы: украинские игровые студии зарабатывают в РФ и донатят ВСУ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026