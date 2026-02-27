Военные сборы: украинские игровые студии зарабатывают в РФ и донатят ВСУ

Украинские игровые студии, формально ушедшие с российского рынка, продолжают зарабатывать на распространении в нашей стране мобильных и браузерных игр, выяснили «Известия». Речь может идти о сотнях миллионов рублей ежегодно, часть из которых направляется на поддержку ВСУ через «военный сбор». Игры таких студий, как Plarium, iLogos, VOKI Games, доступны для скачивания через Google Play и App Store, а также на ряде сайтов. Один их наиболее одиозных создателей подобных проектов — связанный с националистическими батальонами Михаил Орешников (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов и в реестр иноагентов). Почему у разработчиков с Украины до сих пор есть возможность зарабатывать на россиянах и существуют ли юридические риски для игроков быть обвиненными в финансировании ВСУ — в расследовании «Известий».

Игры «патриотов»

В магазинах приложений Google и Apple, а также на ряде сайтов в интернете россиянам доступны мобильные игры крупных украинских студий, которые ранее заявляли об уходе из России. Деньги, вырученные за платные подписки и продажу игровых возможностей, эти разработчики направляют в том числе на военные нужды Украины, выяснили «Известия».

В марте 2022 года студия Plarium, входившая на тот момент в топ-3 крупнейших геймдев-компаний Украины, заявила, что закрыла доступ к своим продуктам в магазинах приложений Google Play и App Store в России и Белоруссии, а также что остановила прием платежей из этих стран.

Фото: x.com/Plarium Games 10 марта 2022 года украинская студия Plarium в своих соцсетях объявила об уходе из России

Но громкие заявления разошлись с реальностью. Как убедились «Известия», даже находясь в России и не используя VPN, из Google Play любой пользователь может установить на свой телефон игры студии: Mech Arena (50 млн+ скачиваний), Lost Island: Blast Adventure и Stormfall: Saga of Survival (по 10 млн+ скачиваний), Merge Gardens (10 млн+ скачиваний, фигурирует как продукт финской Futureplay, которую Plarium приобрела еще в 2021 году) и флагманскую Raid: Shadow Legends (74 млн+ скачиваний, суммарный доход на конец 2023 года более $1 млрд).

Cлужба поддержки продолжает общаться в комментариях под приложениями c русскоязычными пользователями, а в интернете можно без труда найти варианты обхода ограничений для совершения покупок в игре из России. В соцсетях студии есть сведения, что с начала СВО и до середины 2025 года Plarium перевели более 87 млн гривен (свыше 150 млн рублей) различным фондам и волонтерским организациям (такие структуры часто оказывают помощь ВСУ) и на оплату так называемого военного сбора.

Справка «Известий» «Военный сбор» — специальный налоговый режим для физлиц, введенный властями Украины в 2014 году для финансирования ВСУ. Составлял 1,5%, с 2025 года увеличен до 5%. Взимается в том числе с зарплаты, премий и отпускных всех физлиц. Все украинские компании удерживают эти деньги с доходов своих сотрудников и перечисляют в бюджет Украины.

Фото: Plarium Games В своих соцсетях Plarium отчитывалась о переводе 87 млн гривен на уплату «военного сбора» и различным фондам

Еще одна известная украинская студия — iLogos, которая c 2014 года выполняет заказы в интересах международной кипрской компании Nekki. Она стала одним из основных разработчиков главного хита Nekki — игры Shadow Fight (свыше 300 млн загрузок по миру). В игре тоже есть система донатов, а в Сети «Известия» обнаружили немало роликов с вариантами обхода блокировок переводов из России. Годовая выручка студии — $10–15 млн, а основатель этой конторы Максим Слободянюк в 2014 году вывез студию из Луганска сначала в Киев, а затем во Львов. Как украинское юридическое лицо, студия также платит «военный сбор».

Почему украинские студии ушли из России лишь формально, в 2023 году объяснил операционный директор украинской Starni Games Александр Сенин. «Если россияне хотят нас поддержать и, приобретя нашу игру, дать нам возможность больше задонатить на ВСУ, уплатить налоги и т.д., то мы не видим смысла им мешать», — заявил он, объясняя, почему студия не отказалась от продаж своих игр в российском сегменте Steam.

По словам Сенина, для заядлых геймеров не составляет труда обходить запреты, изменяя регион привязки аккаунта в Steam. Следовательно, не имеет смысла отсекать себе дополнительные доходы из России: «Я не сомневаюсь, что государство в целом и ВСУ найдут им хорошее практическое применение». Аналогичной позиции, похоже, придерживаются и многие его коллеги по геймдеву.

Хиты c донатами для ВСУ

Еще одна украинская студия, которая может получать существенный доход от продажи своих товаров гражданам России, — VOKI Games. В 2019 году она презентовала Manor Matters — типичную free‑to‑play (условно бесплатную) игру с головоломками и поиском одинаковых предметов на игровом поле для продвижения по сюжету. Как сообщает разработчик, за первый год релиза игра собрала около 12,9 млн загрузок по миру. В России она стабильно входила в топы приложений по трафику, и после начала СВО ситуация не изменилась. Так, летом 2022 года появилась информация, согласно которой потребление трафика по этой игре за апрель–июль 2022 года у одного из российских операторов связи выросло более чем на 50%.

VOKI Games занимает активную проукраинскую позицию, жертвует в различные международные фонды. Креативный директор компании Станислав Стояцкий в своих соцсетях активно делал репосты сообщений Михаила Ходорковского (внесен в перечень террористов и экстремистов) и публиковал антироссийские посты. Студия открыто объявляла сборы средств на поддержку Украины прямо внутри Manor Matters.

Фото: VOKI Games Один из сборов для Украины VOKI Games объявила прямо в игре Manor Matters в апреле 2022 года

На данный момент игра приносит ее владельцам выручку примерно в $1 млн в месяц, следует из оценки отраслевого аналитического агентства Sensor Tower. Таким образом, с февраля 2022 года она могла составить порядка $48 млн. По консервативным оценкам Sensor Tower, доля российских игроков на рынке игр в жанре «пазл» составляет 3%. Таким образом, выручка VOKI Games, которую принесли россияне, только за четыре последних года может составлять $1,45 млн, или 110 млн рублей по текущему курсу.

Магазины приложений Google и Apple заблокировали биллинг из России: при попытке совершить покупку в игре сервис выдаст ошибку. Однако создатели игр, как правило, реализуют обходные пути оплаты из РФ. К примеру, для Manor Matters существует отдельный бот в мессенджере Telegram, через который, как утверждают пользователи, можно совершить игровую покупку.

При этом VOKI Games принадлежит крупному мировому разработчику мобильных игр — базирующейся в Ирландии компания Playrix. Она в 2022 году громко заявила об уходе с российского рынка, а также о закрытии офисов в России и Белоруссии, остановке коммерческой деятельности и релокации сотрудников.

Основатели Playrix — братья Дмитрий и Игорь Бухманы, уроженцы Вологды. Они зарегистрировали эту компанию в 2004 году, будучи еще студентами Вологодского педагогического института. В 2024 году (последние официально обнародованные данные) компания получила выручку $2,6 млрд.

В марте 2022 года Дмитрий Бухман в своих соцсетях осудил СВО. С тех пор он и его брат просят СМИ не называть их «российскими бизнесменами». «Известия» направили запрос Дмитрию и Игорю Бухманам с просьбой пояснить их позицию относительно доступности игр Playrix в России, а также сбором этими проектами платежей с последующей передачей части из них на нужды Украины и украинской армии.

Справка «Известий» По оценке отраслевого аналитического агентства Newzoo, объем мирового рынка игр в 2025 году приблизился к $197 млрд, показав рост в 7,5%. При этом более половины выручки пришлась на мобильный сегмент, в котором доминируют микротрансакции и подписки. По данным Sensor Tower за 2024 год, в России выручка от мобильных игр в российских сегментах App Store и Google Play составила $247,2 млн, показав рост на 12% год к году. Страна занимает пятое место в мире по числу загрузок и 36‑е — по доходам от внутриигровых покупок. Исследование онлайн‑школы XYZ оценивало совокупные траты российских геймеров на компьютерные и мобильные игры за 2024 год в 173 млрд рублей. Основная часть этих расходов приходится именно на F2P‑проекты с микроплатежами, а не на разовые премиальные покупки. По информации аналитиков RuStore, почти половина игроков 18–24 лет хотя бы изредка оплачивала внутриигровой контент, и эта возрастная группа по-прежнему оставалась самой платежеспособной в мобильном сегменте.

Игра от террориста

Минувшей осенью в фокус внимания СМИ попала браузерная игра «Богатство народов» (Wealth of Nations), разработчиком которой выступил перебравшийся на Украину дважды судимый уроженец Чувашии Михаил Орешников (признан в РФ террористом и экстремистом, внесен в реестр иноагентов).

Орешников — бывший сотрудник пресс-службы украинского националистического батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической и экстремистской и запрещена). В 2009 году суд в Чебоксарах приговорил его к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима за попытку поджога пункта милиции. Орешников отбыл этот срок, после чего покинул Россию. В 2025 году его заочно приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти к сотрудникам правоохранительных органов.

При этом для украинского режима Орешников оказался настолько ценным, что в 2020 году глава МИД Украины лично участвовал в возвращении Орешникова из Индонезии, где тот был задержан по обращению России и готовился к экстрадиции.

Судя по соцсетям создателя игры, он по-прежнему поддерживает тесные связи с украинскими националистическими формированиями.

Фото: Telegram/convent_coalition Михаил Орешников (в центре) с наемником легиона «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в РФ) Владимиром Гроцковым (признан террористом и экстремистом в РФ) и представителем «Правого сектора» (признан террористическим и запрещен в РФ) Андреем Тарасенко (признан террористом и экстремистом в РФ).

В данный момент «Богатство народов» функционирует и развивается, у игры существует свой Telegram-канал и группы в соцсетях, где публикуется информация об обновлениях. Сам Орешников, судя по его соцсетям, продолжает антироссийскую деятельность.

Как заявляет автор игры, проект рассчитан в основном на пользователей из России. В роликах на YouTube Орешников утверждал, что число игроков в «Богатство народов» из России порядка 10 тыс. По его словам, многие из них тратят в игре около $1,5 в месяц. Если хотя бы половина игроков платит за игру регулярно, то Орешников может зарабатывать в год до $90 тыс. (почти 7 млн рублей).

«Известия» направили в Роскомнадзор запрос с вопросами о доступности в России игр украинских студий, однако там призвали обратиться в Минцифры. Министерство, в свою очередь, ответило, что данный вопрос находится вне его компетенции.

Что грозит за платежи в украинских играх

Существует практика признания деятельности организации экстремистской по иску органов прокуратуры Российской Федерации, если создатели той или иной игры имеют соответствующие критерии, а также нарушают законы РФ, отмечает член Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

— В случае выявления приложений, нарушающих требования российского законодательства, особенно, учитывая проводимую рядом иностранных платформ политику по несоблюдению требований, необходимо направлять от уполномоченных органов государственной власти запросы на снятие с размещения соответствующие приложения, — заметил эксперт.

О том, что магазины приложений могут пойти на контакт с органами власти с учетом всех правовых оснований, говорит и соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования «26.20» Максим Горшенин. Соответствующая практика сложилась после начала СВО: получив обращения, Роскомнадзор (или представители силовых структур), в свою очередь, переадресуют требования к Apple и Google, отмечает он.

— Это 50 на 50: могут долго рассматривать, они могут отказать, но могут согласиться и ограничить распространение в российском сегменте магазина приложений, — делится собеседник «Известий».

В свою очередь, сам игрок с юридической точки зрения не совершает преступления, уверен почетный адвокат России, председатель правления Московской адвокатской коллегии №1 Дмитрий Краснов.

— Потребитель не обязан сидеть и думать, у кого он покупает тот или иной продукт или товар, если информации нет в общем доступе. Человек покупает товар и не должен знать, является ли спонсором террористов организация, — указывает Краснов. — В случае если он знает, понимает и осознанно это делает, тогда да, состав преступления существует. Если же нет, тогда здесь нет умысла, а если умысла нет, то и нет состава преступления.

Эксперт добавил, что на состав преступления также влияет официальное признание в России той или иной организации экстремистской, и если такового признания нет, то с точки зрения закона нет и нарушения, связанного с финансированием терроризма. Впрочем, если даже в этом случае будет доказан умысел на финансирование организации, которая, в свою очередь, является спонсором терроризма, то обязана наступить и ответственность.