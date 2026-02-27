Каждая восьмая российская компания готова нанять работников из Индии и Африки
В России треть компаний уже привлекает иностранных сотрудников. Причем более половины из этих компаний — крупный бизнес. Еще 43% работодателей готовы к этому шагу, и лишь около 20% не планируют нанимать специалистов из-за рубежа, показало исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» (есть у «Известий»).
Интерес к зарубежным кадрам, особенно на массовые позиции, заметно усилился, сообщил заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. Если ранее о найме иностранцев заявляли только 5% работодателей, то теперь их доля значительно выше, а готовность к такому формату сотрудничества выросла с 23%.
Среди предпочтительных направлений лидируют страны ЕС (54%), государства СНГ (38%), а также ЕАЭС и Азия — КНР, КНДР, Таиланд и Камбоджа (по 21%). Каждый восьмой респондент готов нанять соискателей из Африки включая ЦАР, Нигерию и Зимбабве, а также из Индии (по 13%).
Привлечение работников из визовых государств проводится через систему квот. В июле 2025 года Минтруд сообщал, что общий лимит на этот год установлен на уровне 235 тыс. человек, из которых 72 тыс. предназначены для граждан Индии.
На 2026 год объем квоты увеличен на 19% — до 279 тыс. человек. По подсчетам «Известий», это максимальный показатель как минимум за последнее десятилетие.
