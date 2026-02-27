Реклама
Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

Каждая восьмая российская компания готова нанять работников из Индии и Африки

Фото: TASS/AP/Ajit Solanki
В России треть компаний уже привлекает иностранных сотрудников. Причем более половины из этих компаний — крупный бизнес. Еще 43% работодателей готовы к этому шагу, и лишь около 20% не планируют нанимать специалистов из-за рубежа, показало исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» (есть у «Известий»).

Игра на выбывание: кто выживет на рынке труда в 2026 году
В 2026 году работодатели будут отбирать специалистов по навыкам, а не по дипломам

Интерес к зарубежным кадрам, особенно на массовые позиции, заметно усилился, сообщил заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. Если ранее о найме иностранцев заявляли только 5% работодателей, то теперь их доля значительно выше, а готовность к такому формату сотрудничества выросла с 23%.

Среди предпочтительных направлений лидируют страны ЕС (54%), государства СНГ (38%), а также ЕАЭС и Азия — КНР, КНДР, Таиланд и Камбоджа (по 21%). Каждый восьмой респондент готов нанять соискателей из Африки включая ЦАР, Нигерию и Зимбабве, а также из Индии (по 13%).

Привлечение работников из визовых государств проводится через систему квот. В июле 2025 года Минтруд сообщал, что общий лимит на этот год установлен на уровне 235 тыс. человек, из которых 72 тыс. предназначены для граждан Индии.

На 2026 год объем квоты увеличен на 19% — до 279 тыс. человек. По подсчетам «Известий», это максимальный показатель как минимум за последнее десятилетие.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Однажды в Болливуде: каждый восьмой бизнес готов нанять работников из Индии и Африки

