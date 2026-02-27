Однажды в Болливуде: каждый восьмой бизнес готов нанять работников из Индии и Африки

Каждая третья компания в России уже привлекает иностранцев, а еще более 40% готовы последовать их примеру. При этом 13% работодателей рассматривают кандидатов из Африки и Индии, говорится в исследовании «Работы.ру» и «СберПодбора» (есть у «Известий»). Бизнесу не хватает людей, а возможности участвовать в «зарплатной гонке» сокращаются. На этом фоне РФ становится всё более привлекательным направлением для мигрантов: в 2026 году квота на работников из визовых стран увеличена до 279 тыс., на 19% больше, чем годом ранее. Как приток зарубежных кадров меняет рынок труда и на какие специальности спрос растет быстрее всего — в материале «Известий».

Из каких стран бизнес нанимает мигрантов

Сегодня 37% российских компаний привлекают иностранных сотрудников. Более половины из них — крупный бизнес. Еще 43% работодателей готовы рассмотреть такой вариант и лишь пятая часть не планирует нанимать людей из-за рубежа. Об этом говорится в исследовании крупных рекрутинговых сервисов: в опросе участвовали свыше 300 представителей бизнеса из всех регионов страны.

Интерес к зарубежным кадрам, особенно на массовые позиции, заметно усилился, отметил заместитель гендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков. Ранее о найме иностранцев заявляли только 5% компаний, а готовность к этому выражали 23%.

Меняется и география привлечения кадров, добавил он. Сотрудников из стран СНГ работодатели нанимают давно и активно. Однако из-за растущего дефицита персонала бизнес постепенно расширяет поиск. На фоне рекордной нехватки работников компании стали чаще привлекать людей из Африки, Латинской Америки и Южной Азии — на эту тенденцию ранее обращал внимание ЦБ в февральском докладе о региональной экономике.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Согласно исследованию сервисов, среди желаемых источников рабочей силы лидируют страны ЕС (54%), государства СНГ (38%), а также ЕАЭС и Азия — КНР, КНДР, Таиланд и Камбоджа (по 21%). Каждый восьмой работодатель готов рассматривать кандидатов из Африки, в том числе из ЦАР, Нигерии и Зимбабве, а также из Индии (по 13%). Респонденты могли выбирать несколько вариантов ответа.

В 2025 году наиболее заметный прирост обеспечили страны Азии и Африки, поделился Александр Ветерков. Безусловные лидеры — Китай, Индия, Бангладеш и Туркменистан. Среди быстрорастущих направлений он также назвал Вьетнам, Индонезию, Шри-Ланку, Пакистан и Мьянму.

Россия постепенно занимает нишу, которая освобождается на более дорогих или закрытых рынках труда. По словам эксперта, иностранцам предлагают официальные контракты сроком до трех лет, жилье и медстраховку, на что особенно обращают внимание граждане Индии и Шри-Ланки. На этом фоне многие выбирают Россию вместо популярных направлений для мигрантов — ОАЭ и стран Персидского залива.

Там конкуренция выше, требования жестче, а система «кафала» (действует в ряде государств региона: без согласия начальства мигрант не может сменить работу или покинуть страну) фактически привязывает сотрудника к работодателю, уточнил Александр Ветерков. При сопоставимом или более высоком доходе порог входа в РФ ниже.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели, 5 декабря 2025 года Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Развитие сотрудничества закрепляется и на межгосударственном уровне. По итогам декабрьского визита Владимира Путина в Нью-Дели подписан пакет документов, включая соглашение о временной трудовой деятельности граждан двух стран. Оно упрощает наем индийцев в России и россиян в Индии. При этом приезжие получают права, предусмотренные для иностранных граждан, и обязаны соблюдать российское законодательство.

Механизм привлечения работников из «визовых» государств действует через систему квот. В июле 2025 года Минтруд сообщил, что общий лимит на этот год составляет 235 тыс. человек, из них 72 тыс. — для граждан Индии. Объем формируется по заявкам регионов при подтвержденном дефиците кадров, затем предложения рассматривает межведомственная комиссия и утверждает правительство.

На 2026 год квота увеличена на 19%, до 279 тыс. человек. Это максимальный показатель как минимум за последнее десятилетие, подсчитали «Известия». При этом официальной разбивки по странам нет. Редакция направила запрос в Минтруд.

Почему компании охотно набирают иностранцев

Бизнес разворачивается в сторону трудовых мигрантов по нескольким причинам, отметил Александр Ветерков. Прежде всего из-за острой нехватки персонала. В логистике, строительстве и торговле дефицит достигает 40–50%, и без притока людей из-за рубежа компании не могут выполнять заказы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Второй фактор — предсказуемость, продолжил эксперт. Сотрудники из визовых стран, таких как Индия и Вьетнам, приезжают по квоте и закреплены за конкретным работодателем на срок разрешения. В отличие от работников из СНГ, которые трудятся по патенту и могут быстро сменить место, они менее подвержены текучке, что особенно важно для производств с длинным циклом.

Третья причина — экономика. Несмотря на затраты на оформление и переезд, итоговые издержки снижаются за счет сокращения простоев и стабильности штата.

Дополнительным стимулом стало снижение возможностей повышать зарплаты на фоне замедления спроса, дорогих кредитов, налоговой нагрузки и отмены льгот по страховым взносам для части малого бизнеса, отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

По данным Росстата, на конец 2025 года потребность в кадрах достигала 2,7 млн человек, напомнила доцент кафедры предпринимательского и трудового права Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) Нина Яковенко. Наиболее острый дефицит — в строительстве, промышленности, добыче, сельском хозяйстве, логистике, доставке и гостиничном бизнесе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Лидерство КНР в притоке трудовых мигрантов эксперт объяснила участием ее граждан в проектах китайских корпораций — в строительстве мостов, дорог и заводов.

По словам Нины Яковенко, в 2024–2025 годах на рабочие и строительные позиции активнее всего привлекали жителей Средней Азии и ряда африканских стран. При этом среди высококвалифицированных специалистов чаще встречаются граждане Китая, Турции, США и стран ЕС.

Как трудоустроить мигранта в России

Порядок оформления зависит от статуса приезжего, продолжила она. Граждане стран ЕАЭС могут работать по трудовому договору без патента. Выходцы из других безвизовых государств оформляют его самостоятельно. Для визовых сотрудников работодателю необходимо получить разрешение на привлечение и использование иностранцев.

Наем из дальнего зарубежья значительно сложнее, чем из стран СНГ, отметил Александр Ветерков. Работодатели сталкиваются с жесткими квотами и отраслевыми ограничениями, многоступенчатым оформлением, языковым и культурным барьером, который повышает риск текучки. К скрытым расходам относятся помощь с жильем, документами, организацией питания и транспорта. Дополнительная проблема — дефицит квалифицированных специалистов и бюрократия при их привлечении.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

По его словам, сроки закрытия вакансий растут, увеличивается число этапов подбора. Компании нередко вынуждены привлекать узких специалистов по миграционному сопровождению или подключать подрядчиков на отдельных стадиях оформления.

При этом контроль за соблюдением миграционного и трудового законодательства ужесточается, и нарушения грозят крупными штрафами, напомнила Нина Яковенко из МГЮА. Поэтому представление о том, что иностранная рабочая сила позволяет существенно экономить на фонде оплаты труда, постепенно теряет актуальность.

Плюсы и минусы притока иностранных работников

Иностранные работники в основном закрывают сегменты с острой нехваткой персонала, что помогает частично выровнять баланс на рынке труда и снизить напряжение в экономике, отметила доцент базовой кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. По ее словам, это позволяет поддерживать производственную активность.

При этом кадровый голод остается одним из проинфляционных факторов, добавил Александр Ветерков. Приток мигрантов охлаждает «зарплатную гонку» в низкоквалифицированных сегментах и помогает бизнесу сдерживать рост издержек. Иностранцы занимают позиции, на которые россияне идут неохотно, — стройка, ЖКХ, подсобные работы. Это косвенно снижает перекос, когда из-за высоких доходов люди с высшим образованием массово уходят в курьеры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Однако рост интереса к зарубежным кадрам чаще вынужденная мера, а не стратегический выбор, считает бренд-директор и основатель агентства «Динамика» Александр Шкарупа. По его мнению, необходимо менять подход к образованию и повышать производительность труда внутри страны. Учебные заведения должны готовить квалифицированных специалистов для промышленности и сферы услуг, а не формально выдавать дипломы.

Параллельно бизнесу следует активнее инвестировать в автоматизацию, цифровые решения и оптимизацию процессов. Именно эти инструменты, по словам эксперта, могут стать устойчивыми драйверами роста без зависимости от притока низкоквалифицированной рабочей силы.