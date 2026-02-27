Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин поручил активнее привлекать военных СВО к разработке беспилотников
Мир
В МИД РФ призвали Афганистан и Пакистан к дипломатическому урегулированию
Мир
WSJ узнала об отказе Ирана от ключевых требований США по ядерной сделке
Мир
В Совфеде заявили об усилении экономических проблем ЕС при вступлении Украины
Армия
Силы ПВО за ночь уничтожили 95 украинских БПЛА над территорией России
Общество
ГП потребовала изъять имущество у экс-замглавы МВД Дагестана на 533 млн рублей
Общество
Лихачев сообщил о введении режима тишины в районе Запорожской АЭС
Общество
В МВД предложили увеличить круг выполняющих функции полиции лиц
Общество
Путин поручил губернаторам усилить контроль за соблюдением сроков сдачи жилья
Армия
Экипаж СУ-34 уничтожил личный состав и пункт управления БПЛА ВСУ
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –2 градусов в Москве 27 февраля
Общество
В Госдуме рассмотрят закон о введении налога на сверхприбыль для банков
Общество
Суд приговорил экс-главу «Локомотива» Липатова к 10 годам тюрьмы
Мир
МВФ одобрил предоставление Украине кредита в размере $8,1 млрд
Экономика
В России реальные ставки по кредитным картам превысили 50%
Общество
Путин поручил смягчить требования к применению операторами БПЛА в личных нуждах
Экономика
В России введут переходный период для малых компаний по выбору налогового режима

В России созданы ГОСТы для умных устройств

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Умные счетчики воды и тепла, внедрение которых в жилищном строительстве в РФ наряду с другими такими устройствами предполагается до 2030 года, будут соответствовать единым требованиям. Первые ГОСТы для них утвердил Росстандарт, следует из материалов ведомства, с которыми ознакомились «Известия». Вместе с ними приняты и стандарты, описывающие меры по защите устройств и систем, в которые они интегрированы, от киберугроз.

Зимний тариф: как изменится оплата за отопление с 1 марта 2025 года
Регионы, перешедшие на оплату только в зимние месяцы, не смогут вернуться к старой системе

«Стандарты для приборов учета и требования к киберзащите систем умного дома необходимы, чтобы такие счетчики могли нормально работать и передавать показания в информационные системы управляющих компаний и вышестоящие системы, включая ГИС ЖКХ. Сейчас такие приборы зачастую просто бесполезны и используются как обычные из-за технических ограничений», — объяснил председатель профильного техкомитета 194 «Кибер-физические системы» при Росстандарте Никита Уткин.

По мнению партнера ComNews Research Леонида Коника, стандарты киберзащиты для умных счетчиков необходимы. Если каждый производитель будет действовать по собственным правилам или не обеспечивать защиту вовсе, возникают риски взлома — от подмены показаний до проникновения в локальную сеть квартиры и доступа к другим умным устройствам, включая камеры, отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Живой дом: в России созданы ГОСТы для умных устройств

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026