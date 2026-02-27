Умные счетчики воды и тепла, внедрение которых в жилищном строительстве в РФ наряду с другими такими устройствами предполагается до 2030 года, будут соответствовать единым требованиям. Первые ГОСТы для них утвердил Росстандарт, следует из материалов ведомства, с которыми ознакомились «Известия». Вместе с ними приняты и стандарты, описывающие меры по защите устройств и систем, в которые они интегрированы, от киберугроз.

«Стандарты для приборов учета и требования к киберзащите систем умного дома необходимы, чтобы такие счетчики могли нормально работать и передавать показания в информационные системы управляющих компаний и вышестоящие системы, включая ГИС ЖКХ. Сейчас такие приборы зачастую просто бесполезны и используются как обычные из-за технических ограничений», — объяснил председатель профильного техкомитета 194 «Кибер-физические системы» при Росстандарте Никита Уткин.

По мнению партнера ComNews Research Леонида Коника, стандарты киберзащиты для умных счетчиков необходимы. Если каждый производитель будет действовать по собственным правилам или не обеспечивать защиту вовсе, возникают риски взлома — от подмены показаний до проникновения в локальную сеть квартиры и доступа к другим умным устройствам, включая камеры, отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Живой дом: в России созданы ГОСТы для умных устройств