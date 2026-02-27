Живой дом: в России созданы ГОСТы для умных устройств

Для «умных» устройств в квартирах и домах в РФ созданы ГОСТы. Речь в том числе о счетчиках воды и тепла, следует из материалов Росстандарта. Введение стандартов необходимо, чтобы устройства гарантировано работали с IT-системами УК и госсиcтемой ЖКХ: сейчас они часто несовместимы или некорректно передают показания, рассказали «Известиям» их разработчики. Также новые стандарты касаются кибербезопасности приборов учета и призваны защитить их от взлома и неправомерного изменения показаний. Эксперты отмечают, что внедрение ГОСТов позволят сделать расчеты за тепло и воду прозрачнее и снизить риск манипуляций со стороны как управляющих компаний, так и жильцов.

Зачем стандартизировать умные счетчики

Умные счетчики воды и тепла, внедрение которых в жилищном строительстве в РФ наряду с другими такими устройствами предполагается до 2030 года, будут соответствовать единым требованиям. Первые ГОСТы для них утвердил Росстандарт, следует из материалов ведомства, с которыми ознакомились «Известия». Вместе с ними приняты и стандарты, описывающие меры по защите устройств и систем, в которые они интегрированы, от киберугроз.



Документы подробно регламентируют технологии проводной и беспроводной связи для передачи показаний, меры защиты от кибератак и события, о которых умные приборы обязаны информировать управляющую компанию — например, вскрытие пломб или попытки «скрутить» счетчик. В ГОСТах также указано, кто и как может получить пароль доступа к измерительному устройству, правила крепления SIM-карты при передаче данных по сотовой сети и другие требования.

Например, счетчики тепла должны проводить самодиагностику раз в сутки, говорится в соответствующем ГОСТе. Они обязаны иметь возможность подключения к смартфону или планшету и передавать эксплуатационной организации информацию о критических событиях, таких как низкий заряд батареи, отсутствие воды в трубе отопления или изменение направления потока теплоносителя. Передача данных возможна через технологии GSM, LTE, LoRaWan и другие.

При этом, как следует из ГОСТов, приборы должны быть оснащены энергонезависимой памятью: при отключении электричества или интернета они продолжают фиксировать показания, которые затем передаются в УК. Из-за периодических сбоев интернета и неработоспособности счетчиков управляющие организации сейчас часто сталкиваются с ошибками и некорректными начислениями, рассказал «Известиям» один из пользователей таких устройств.

Документы разработаны на площадке профильной организации — АНО «Умный МКД» при участии отраслевых игроков и органов власти, уточнил один из их авторов.

Также Росстандарт утвердил ГОСТы, уточняющие требования к другим элементам умного дома, включая IP-домофоны и видеокамеры. Они конкретизируют стандарты интеллектуального здания, принятые в 2025 году, отметил председатель профильного техкомитета 194 «Кибер-физические системы» при ведомстве Никита Уткин. По его словам, если первый пакет стандартов устанавливал общие требования к «начинке» умного дома, его IT-архитектуре и системе классов, то новые документы определяют правила создания и эксплуатации конкретных систем и оборудования.



Минцифры поддерживает формирование единых подходов и стандартов для цифровизации многоквартирных домов, отметили «Известиям» в ведомстве. Стандарты — эффективный инструмент, который помогает внедрять и масштабировать перспективные решения, добавили там.

— Стандарты для приборов учета и требования к киберзащите систем умного дома необходимы, чтобы такие счетчики могли нормально работать и передавать показания в информационные системы управляющих компаний и вышестоящие системы, включая ГИС ЖКХ. Сейчас такие приборы зачастую просто бесполезны и используются как обычные из-за технических ограничений, — объяснил Никита Уткин.

Новые стандарты в области информационной безопасности позволят создавать системы ЖКХ, устойчивые к кибератакам, а также защищенные от попыток мошеннического вмешательства, добавил он.

Как показывает опыт, на основе ГОСТов со временем разрабатываются нормативно-правовые документы и строительные своды правил, которые становятся обязательными для всех участников рынка жилья, сказал Никита Уткин. Кроме того, застройщики, работающие по государственным и муниципальным контрактам, обязаны следовать этим стандартам.



— Следующий этап — активное внедрение этих стандартов производителями оборудования и интеграторами, чтобы граждане повсеместно на практике ощутили преимущества умных технологий. Мы считаем что стандарты должны привести к снижению стоимости устройств, — подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик.

По мнению руководителя Росстандарта Антона Шалаева, применение новых ГОСТов позволит повысить уровень безопасности цифровых сервисов и создать условия для масштабного внедрения современных технологий в ЖКХ.

«Известия» направили запросы крупнейшим российским застройщикам.

Чем помогут ГОСТы пользователям умных приборов учета

По мнению партнера ComNews Research Леонида Коника, стандарты киберзащиты для умных счетчиков необходимы. Если каждый производитель будет действовать по собственным правилам или не обеспечивать защиту вовсе, возникают риски взлома — от подмены показаний до проникновения в локальную сеть квартиры и доступа к другим умным устройствам, включая камеры.

Стандартизация умных приборов учета, безусловно, актуальна для всех участников рынка поставки коммунальных ресурсов — от энергосбытовых компаний до конечных пользователей, считают в МТС.

— В ГОСТах закреплена иерархия систем умного дома и совместимость всех систем, интеллектуальных приборов и стандартизированных технологий передачи данных. Прозрачные правила позволят застройщикам уже на этапе проекта закладывать инфраструктуру и устанавливать приборы учета по единым стандартам, а УК принимать их в эксплуатацию и обслуживать, вести учет и корректно выставлять счета, — отметили в компании, добавив, что жильцам многоквартирных домов уже не нужно будет беспокоиться о передаче показаний счетчиков.

Унифицированные стандарты обеспечивают большую безопасность данных, защищая интересы жильцов от неправомерного вмешательства или изменения показаний, отметили в пресс-службе «Ростелекома». Стандарты обеспечивают единые правила игры, стабильность передачи показаний, снижение ошибок при расчетах.

Появление соответствующих ГОСТов сделает расчеты за коммунальные услуги прозрачнее, а приборы учета работоспособнее, убежден гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

— Сейчас установленные в новых домах умные приборы учета зачастую висят мертвым грузом, поскольку они несовместимы с IT-системами управляющих компаний. При этом в случае необходимости найти подходящее устройство для замены проблематично, это занимает довольно много времени, — утверждает эксперт.

Наличие стандартов безопасности будет препятствовать «скручиванию» или «накрутке» счетчиков, надеется он.