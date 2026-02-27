FT сообщила о пригодности передаваемых Киеву БПЛА от Запада только на запчасти

Многие беспилотники, которые западные государства передают в качестве военной помощи Киеву, оказываются пригодными только на запчасти, поскольку устаревают до поступления в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом 26 февраля сообщает газета Financial Times (FT).

«Многие беспилотники, предоставленные киевским силам западными союзниками, устарели к моменту их поступления», — указано в публикации.

Украинские командиры и инженеры в разговоре со СМИ рассказали, что часто они получают уже устаревшие модели дронов, и перед использованием их нужно перенастраивать. Так, в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) оказываются устаревшими программное обеспечение, частоты радиоуправления и навигации, указала «Газета.Ru». По итогу такая техника просто разбираетcя на запчасти.

Агентство Bloomberg 19 января со ссылкой на доклад министерства обороны Германии сообщило, что Украина временно отказалась от дополнительных заказов на беспилотники у немецкой компании Helsing после того, как в них обнаружились проблемы в ходе боевого тестирования. Выявленные недостатки повлияли на интерес к данным беспилотникам, финансирование которых осуществляется за счет немецких военных программ, указало СМИ.

