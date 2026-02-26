В «Газпроме» заявили о падении запасов газа в единственном ПХГ Прибалтики ниже 20%

Уровень запасов в Инчукалнском подземном хранилище газа (ПХГ) опустился ниже 20%, достигнув минимальной отметки за последние пять лет. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе компании «Газпром» со ссылкой на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe.

«Уровень запасов газа в Инчукалнском подземном хранилище упал ниже 20% и стал минимальным за последние пять лет для единственного ПХГ в Прибалтике», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что объем отобранного газа в 1,5 раза превысил объем закачки летом. В «Газпроме» отметили, что такой низкий уровень может повлиять на надежность газоснабжения, поскольку отопительный сезон еще не завершен.

В «Газпроме» 12 февраля сообщили, что в хранилище газа в Прибалтике осталось менее 25% запасов. Это может создать серьезные проблемы в регионе и Финляндии. Отмечается, что из хранилища уже отобран весь заготовленный к зимнему периоду газ, а до самого низкого за последние пять лет уровня осталось 100 млн куб. м газа при среднем уровне потребления 10 млн куб. м. Это может создать трудности для газоснабжения потребителей.

