Навроцкий предложил Германии выплачивать репарации поставками оружия

Президент Польши Кароль Навроцкий 26 февраля предложил Германии выплачивать Варшаве репарации за Вторую мировую войну поставками военной техники.

«Мое предложение немецкому государству было ясным и простым: Германия должна начать выплачивать репарации, инвестируя в военную технику, которая будет использоваться польской армией», — его слова приводит Do Rzeczy.

Как подчеркнул польский лидер, если бы ФРГ начала выплачивать репарации, даже в виде военной техники, возможно, Варшаве не пришлось бы говорить об оборонной программе SAFE.

В декабре минувшего года премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что если Германия не решит вопрос с выплатой репараций Польше за нацистскую оккупацию, то Варшава решит этот вопрос сама с помощью средств из своего бюджета. Навроцкий раскритиковал идею Туска и призвал его извиниться.

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