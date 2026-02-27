HR-эксперт перечислила риски и преимущества полизанятости

Полизанятость в 2026 году перестала быть исключением и стала системным явлением на рынке труда. Об этом «Известиям» рассказала HR-эксперт, основатель и руководитель агентства кадрового аутсорсинга ALL HR Светлана Перкова, комментируя рост интереса к дополнительной занятости и подработкам.

По словам специалиста, рынок труда окончательно отошел от линейной модели, при которой сотрудник работает на одного работодателя на протяжении многих лет.

«Если еще пять лет назад совмещение работы воспринималось как вынужденная мера или признак нелояльности, то сегодня полизанятость становится нормой для граждан России. Игнорирование тренда на портфельную карьеру обходится бизнесу в миллионы рублей текучести», — подчеркнула Перкова.

Она отметила, что в 2026 году количество регистраций новых пользователей на сервисах по поиску подработки выросло почти на 75% за год, а число компаний, готовых привлекать сотрудников на короткие смены, увеличилось примерно на четверть.

Эксперт выделила два основных типа мотивации к совмещению. Первый — поколенческий.

«Молодые специалисты 18–24 лет не воспринимают идею «одна работа на всю жизнь». Для них полизанятость — способ профессиональной навигации, возможность собрать портфель компетенций и попробовать себя в разных сферах», — пояснила она.

Второй тип — адаптационный. По словам Перковой, россияне в возрасте 35–50 лет чаще приходят к дополнительной занятости из-за экономических факторов.

«Инфляция и желание создать подушку безопасности толкают людей искать подработку в вечерние часы или выходные. Это уже не вопрос амбиций, а вопрос финансовой устойчивости», — отметила эксперт.

При этом Перкова предупредила о рисках полизанятости для самих работников.

«Наличие нескольких источников дохода снижает страх потери работы, но расплатой часто становятся хронический стресс и риск выгорания. Особенно это касается тех, кто пришел к совмещению не по собственному выбору, а из-за экономических обстоятельств», — заключила она.

