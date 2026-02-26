В Ленобласти спасают отрезанных от берега девять рыбаков со льда Финского залива
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- В Ленобласти спасают отрезанных от берега девять рыбаков со льда Финского залива
В Ленинградской области началась спасательная операция по эвакуации девяти рыбаков, которые оказались отрезаны от берега на льду Финского залива. Об этом 26 февраля сообщили «Известиям» в пресс-службе МЧС России.
«Рыбаки‑любители оказались в заложниках льда Финского залива. Образовавшиеся трещины отрезали людей от берега. Группу из девяти человек готовятся эвакуировать в Кингисеппском районе, недалеко от деревни Логи. <...> Ориентировочное расстояние до берега 1 км», — сообщили в ведомстве.
Согласно данным МЧС, к месту происшествия направились два экипажа спасателей: один из них оснащен аэролодкой для перемещения по суше, а другой — катером для акватории. Всего в спасательной операции задействовано девять человек и семь единиц техники.
Главное управление МЧС России по Сахалинской области 4 февраля сообщило, что спасательная операция по эвакуации 70 рыбаков со льдины в Охотском море завершилась. Пострадавших нет. В спасательной операции участвовали 22 человека и было задействовано 11 единиц техники.
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