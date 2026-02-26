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Диетолог объяснила вред колы

Диетолог Кованова: колу нельзя пить вместо воды
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Фото: Global Look Press/Jörg Horstmann/imageBROKER.com
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Диетолог, нутрициолог Софья Кованова объяснила вред колы для здоровья.

В беседе с aif.ru 25 февраля специалист отметила, что сладкий газированный напиток вреден тем, кто употребляет его в качестве замены воде, а также людям с рядом заболеваний.

По ее словам, даже напитки без сахара могут повреждать зубную эмаль при регулярном употреблении. Эксперт добавила, что кола может быть опасна для людей с заболеваниями костной ткани, в том числе остеопорозом, поскольку содержащаяся в напитке фосфорная кислота и кофеин способствуют вымыванию кальция.

Кованова также пояснила, что употребление колы нежелательно при диабете, ожирении, рефлюксе и нарушениях обмена веществ.

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В январе диетолог Анна Белоусова в беседе с НСН рассказала, что скачки глюкозы нарушают работу головного мозга, а из-за частого употребления сладкого человек становится менее стрессоустойчивым. Кроме того, регулярное употребление сладких безалкогольных напитков связано с повышенным риском развития депрессивных симптомов.

Ученые из Великобритании предупредили о вреде диетической газировки для печени. В результате исследования выяснилось, что у людей, выпивавших более 250 г газировки в день, риск MASLD был выше на 60% при диетических напитках и на 50% — при сладких. За 10,3 года болезнь выявили у 1178 участников, 108 умерли от осложнений болезней печени.

В июле прошлого года диетолог Марина Макиша поддержала выпуск пепси-колы по новому рецепту. Напиток может стать более здоровым и диетическим вариантом для потребителей, сообщает 360.ru. Его состав изменился: теперь в нем 30 ккал, 5 г сахара, нет подсластителей и есть 3 г пребиотической клетчатки.

До этого диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал, что сладкая газировка, особенно в сочетании с едой, сильно перегружает организм. По его словам, даже без сахара такие напитки не являются безобидными. Сахарозаменители могут вызывать побочные эффекты, особенно при регулярном употреблении, сообщает сайт kp.ru.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала «Москве 24» о полезных свойствах несладкой газированной воды. Углекислый газ, содержащийся в несладкой газированной воде, расширяет мелкие сосуды, из-за чего кровь активнее поступает к периферии и артериальное давление может снижаться, пишет RT.

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