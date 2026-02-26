Пашинян рассказал о меняющихся отношениях России и Армении
Ереван формирует новые отношения с Москвой. Об этом 26 февраля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в Польше.
«Наши отношения с Россией находятся в фазе трансформации, мы формируем новые отношения с Российской Федерацией», — передает слова Пашиняна агентство Aurora News.
При этом он указал на решающую роль президента России Владимира Путина в установлении мира между Арменией и Азербайджаном в Карабахском конфликте.
В этот же день Пашинян заявил, что Армения не намерена выводить 102-ю российскую военную базу, дислоцированную на территории республики.
Пашинян 10 февраля сообщал, что нанесения ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении. Он отметил, что Ереван не намерен создавать проблемы в контактах с Москвой, поскольку высоко ценит сложившийся союзнический диалог.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5 февраля заявил, что российская сторона заинтересована в развитии отношений с Арменией.
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