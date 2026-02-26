Пашинян опроверг планы вывода из Армении 102-й российской военной базы
Власти Армении не рассматривают вариант вывода 102-й российской военной базы, дислоцированной на территории республики. Об этом 26 февраля сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе выступления в Польском институте международных отношений.
«У нас нет никаких планов, программ, как и озабоченностей по поводу присутствия на территории Армении 102-й российской военной базы. У нас тесное партнерство с Российской Федерацией: налажены экономические связи, политические связи», — заявил Пашинян. Трансляция его выступления опубликована в YouTube-канале армянского правительства.
Премьер-министр добавил, что взаимодействие двух стран сейчас находится на этапе трансформации, и Ереван настроен на развитие сотрудничества с Москвой. Кроме того, Пашинян отметил решающую роль России и президента РФ Владимира Путина в установлении перемирия между Арменией и Азербайджаном в ноябре 2020 года.
Пашинян 10 февраля сообщил, что нанесения ущерба интересам России не было и не будет в повестке Армении. Он отметил, что Ереван не намерен создавать проблемы в контактах с Москвой, поскольку высоко ценит сложившийся союзнический диалог.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 5 февраля сообщил, что российская сторона заинтересована в развитии отношений с Арменией. Он назвал Ереван союзником и стратегическим партнером Москвы и подчеркнул, что Россия остается основным торговым партнером Армении и готова наращивать сотрудничество.
