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Станцию метро «Липовая роща» запустят в Красногорске в 2027 году

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Фото: stroi.mos.ru
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В подмосковном Красногорске активно ведется строительство станции метро «Липовая роща». Ее открытие запланировано на 2027 год.

О ходе строительства в MAX рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, рабочие завершили прокладку тоннелей между «Рублево-Архангельским» и «Липовой рощей».

Протяженность тоннелей составляет 2,3 и 2,4 км. Они проложены под Новорижским шоссе и Москвой-рекой. Теперь инженеры могут приступить к внутренним работам, отметил губернатор, чьи слова приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Станция станет частью будущей Рублево-Архангельской линии. Она будет третьей на территории Подмосковья. Открытие станции ждут порядка 150 тыс. жителей Красногорска и микрорайонов, прилегающих к МКАД.

Возле станции появится современный транспортно-пересадочный узел, подъездные дороги, надземный пешеходный переход через МКАД, автобусные остановки и площадки, перехватывающая парковка.

Ранее сообщалось, что москвичи выбрали графитовый цвет для обозначения новой линии метро. Ее первый участок — от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева» планируется завершить в этом году, а в следующем году, как предполагается, поезда пойдут до станций «Рублево-Архангельское» и «Новорижская».

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