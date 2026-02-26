Завершено строительство двух тоннелей на графитовой линии метро в Москве
В Москве завершилось строительство двух тоннелей Рублево-Архангельской линии метро, сообщил мэр Сергей Собянин. Речь идет о тоннелях протяженностью около 2,4 км каждый между станциями «Рублево-Архангельское» и «Липовая Роща», проходка осуществлялась щитами «Натали» и «Виктория».
«Наши специалисты справились с непростой инженерной задачей. Поезда пойдут под Москвой-рекой — именно поэтому так важно было сделать перегонные тоннели надежными», — написал мэр в своем канале в МАХ.
Как отметил Собянин, теперь строители сосредоточатся на завершении проходки оставшихся тоннелей и строительстве станций. Москвичи ранее выбрали графитовый цвет для обозначения новой линии метро. Ее первый участок — от «Делового центра» до «Бульвара Генерала Карбышева» планируется завершить в этом году, а в следующем году, как предполагается, поезда пойдут до станций «Рублево-Архангельское» и «Новорижская».
«Липовая Роща» расположена вблизи пересечения МКАД и Новорижского шоссе на территории Красногорска, она станет третьей станцией метро на территории Московской области.
Новая Рублево-Архангельская ветка столичной подземки будет иметь 12 станций и пройдет от «Москва-Сити до Рублево-Архангельского за МКАД и дальше в Красногорск. У линии будут пересадки на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую линии и БКЛ. Общая протяженность новой ветки метро составит боле 27 км.
Ранее в феврале Собянин сообщил, что в столице до конца 2032 года планируется построить 34 станции метро. По словам градоначальника, с 2011 года правительство Москвы завершило строительство и реконструкцию более 260 км линий, 127 станций и 14 электродепо, включая вагоноремонтный завод «Братеево», Московский метрополитен и Московское центральное кольцо.
