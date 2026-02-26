День многодетной семьи начнут отмечать в Псковской области
В Псковской области календарь региональных памятных дат и праздничных дней пополнится еще одним праздником, Днем многодетной семьи. В ближайшее время будет определена его дата.
Соответствующий закон депутаты регионального собрания приняли в первом чтении. Как рассказали Псковской ленте новостей в пресс-службе областного парламента, инициативу выдвинула межфракционная группа депутатов. Все парламентарии ее концептуально поддержали.
По словам члена ЛПРД Антона Минакова, который состоит в межфракционной группе, в Псковской области одна из самых больших проблем — демография. В обязанности депутатов входит популяризация института семьи, в том числе многодетной семьи. Предлагается создать комиссию по выбору даты праздника и принять законопроект во втором чтении.
Агентство пишет, что идея установить в Псковской области День многодетной семьи согласуется со Стратегией действий по реализации семейной и демографической политике, поддержке многодетности в России до 2036 года. Цели сохранения населения за счет повышения уровня рождаемости и поддержки семьи как фундамента российского общества обозначены на государственном уровне.
В Псковской области на данный момент отмечают и другие региональные праздники, в том числе День флага Псковской области (20 февраля), День партизанской славы (первое воскресенье июля), День образования Псковской области (23 августа).
Ранее, 25 февраля, глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что власти России активно привлекают работодателей к вопросам поддержки семей. Одной из таких мер станет увеличение необлагаемой суммы для предоставления гражданам при рождении ребенка. По словам премьер-министра, компании самостоятельно будут определять размер таких корпоративных выплат.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ