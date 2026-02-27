Синоптики спрогнозировали дождь и снег в Москве в выходные
В выходные, 28 февраля и 1 марта, в Москве ожидается пасмурная погода с осадками в виде снега и дождя. Об этом рассказали 27 февраля «Известиям» синоптики «Яндекс Погоды».
Уточняется, что в субботу, 28 февраля, в течение всего дня будет мокрый снег и дождь. Утром температура составит 0 градусов, днем она поднимется до +2 градусов, а вечером и ночью остановится на отметке +3 градуса.
В воскресенье, 1 марта, утром и вечером прогнозируются снег и дождь, погода будет пасмурной. Утром и вечером температура составит +3 градуса, ночью она понизится до +2 градусов.
«В городах Подмосковья, таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, температура будет близкой к московской, возможны различия на 1–2 градуса. Погодные условия будут аналогичны столичным», — заключили синоптики.
Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок 22 февраля заявил, что зима 2026 года, побившая рекорды по уровню снега, может оказаться следствием глобального потепления.
Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ