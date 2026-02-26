Реклама
Сикорский призвал Польшу трезво оценивать изменения в политики США

Сикорский: мы не можем быть лохами на фоне изменений в политике США
Фото: TASS/ALBERT ZAWADA
Варшаве необходимо трезво оценивать изменения во внешней политике США, поскольку национальные интересы Америки не всегда полностью совпадают с интересами Польши. Об этом 26 февраля заявил глава МИД республики Радослав Сикорский.

«Мы были и останемся верными союзниками Америки, но мы не можем быть лохами», — сказал министр, выступая в Сейме.

По словам Сикорского, приоритет нынешней администрации США — это защита собственной территории, Западного полушария и Индо-Тихоокеанского региона. При таком подходе Европа отходит на второй план, а Россию Вашингтон рассматривает как «потенциального партнера для экономической перезагрузки».

«Америка меняется. Мы можем либо признать факты и подготовиться соответствующим образом, либо закрыть глаза и уши», — добавил Сикорский.

Он также отметил, что Европа слишком долго пользовалась «дивидендами мира». Теперь ей придется взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

Сикорский 14 февраля выразил сомнение в праве отказавшегося предоставлять Киеву военную поддержку Вашингтона играть ведущую роль в переговорном процессе по урегулированию конфликта. По его словам, расходы американской стороны на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) близки к нулю, а перспективы предоставления Киеву новых пакетов помощи отсутствуют. Исходя из этого, он подчеркнул, что вкладывающаяся в конфликт европейская сторона заслуживает места за столом переговоров, так как их исход затронет ее.

Читайте также
