Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

В программу неонатального скрининга в России включили два заболевания

Фото: ТАСС/Иван Юдин
В России в программу неонатального скрининга в 2026 году были добавлены два новых заболевания. Об этом рассказала 26 февраля в пресс-центре МИЦ «Известия» сопредседатель Всероссийского союза пациентов, председатель правления Всероссийского общества орфанных заболеваний (ВООЗ) Ирина Мясникова на пресс-конференции «Редкие диагнозы требуют системных решений».

«Крайне важно то, что был расширен в этом году, действует расширенный неонатальный скрининг. <...> Было объявлено, что еще два заболевания будут включены в перечень заболеваний для неонатального скрининга», — отметила Мясникова.

По ее словам, теперь дети с редкими заболеваниями смогут сразу получать необходимую медицинскую помощь через фонд «Круг добра».

Остановить кровь: пациенты с гемофилией рискуют жизнями из-за невыдачи препаратов
Поставщики не вышли на аукционы по причине низкой заявленной цены, объяснили в Минздраве

Председатель МБОО «ХАНТЕР-СИНДРОМ», член попечительского совета фонда «Круг добра» Снежанна Горчакова в пресс-центре МИЦ «Известия» рассказала 13 октября прошлого года о необходимости равного доступа орфанных пациентов к терапии. Кроме того, она выразила обеспокоенность тем, что в ряде регионов по-прежнему закупаются не самые эффективные препараты, несмотря на наличие современных аналогов.

Депутат Госдумы, президент ФГБУ «НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева», академик РАН Александр Румянцев 25 марта рассказал в пресс-центре МИЦ «Известия», что технологии по лечению и диагностике орфанных (редких) заболеваний бурно развиваются в России.

