Реклама
Прямой эфир
Авто
ЗМЗ начнет выпуск новых коробок передач для УАЗа
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали потепление до +10 градусов в Москве 26 марта
Мир
Трамп обязал избирателей подтверждать американское гражданство на выборах
Общество
Захарова назвала убийство журналистов в ЛНР зачисткой информпространства Киевом
Мир
Сийярто призвал ЕС не вмешиваться в переговоры России и США по Украине
Экономика
Число производителей БПЛА и их компонентов в МСП за три года выросло в два раза
Спорт
Хет-трик Глушенкова помог сборной РФ победить Замбию в товарищеском матче
Общество
Ространснадзор проверит водный транспорт из-за ЧС с разливом нефтепродуктов
Спорт
Овечкин забил 889-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до пяти шайб
Общество
Сотрудники УФСБ пресекли незаконный оборот золота в Забайкальском крае
Мир
Глава МИД Венгрии анонсировал визит в Москву для обсуждения конфликта на Украине
Общество
В РАН выступили за увеличение возраста молодежи
Мир
США заключили контракт на $1 млрд на поставку материалов для АПЛ класса Virginia
Мир
В Южной Корее разбился вертолет при тушении лесных пожаров
Мир
Россия в 2024 году поставила Венгрии рекордные 8,6 млрд куб. м газа
Мир
В ООН предупредили о риске голода для более 1 млн жителей Газы
Общество
Защита блогера Блиновской обжаловала приговор

Академик рассказал о бурном развитии технологий по лечению орфанных заболеваний

Академик Румянцев: орфанные технологии получили бурное развитие в России
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Технологии по лечению и диагностике орфанных (редких) заболеваний бурно развиваются в РФ. Об этом депутат Госдумы, президент ФГБУ «НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева», академик РАН Александр Румянцев рассказал в пресс-центре МИЦ «Известия» 25 марта.

«Орфанные технологии получили бурное развитие в Российской Федерации. В течение последних четырех лет фактически под контроль федеральный с полным финансированием технологий и лекарственного обеспечения поставлены 17 заболеваний у взрослых и более 100 нозологических форм у детей. Это очень важные процессы. Более того, они дополнены были неонатальным скринингом на почти 40 заболеваний», — уточнил он.

При этом эксперт напомнил, что неонатальный скрининг новорожденных проводится третий год. За время двух лет более 600 пациентов были диагностированы на уровне генетических диагнозов. Часть из них попала под контроль финансирования фонда «Круг добра».

«Для врачей важно оценить результаты большой работы, которую проводит государство, с точки зрения того, какова эффективность технологий или отдельных лекарств у пациентов с орфанными или редкими заболеваниями. Нет другого пути для такой оценки, как проведение клинических многоцентровых исследований, что очень важно для того, чтобы получить результат конкретный. Для многих заболеваний появляются новые лекарства, которые требуют замены старых, и для того, чтобы оценить их эффективность, нужны сравнительные исследования», — подчеркнул профессор.

Лечение — свет: пациенты с ХОБЛ без инвалидности просят выдавать им препараты
При невысокой степени обструктивной болезни легких бесплатная терапия им не положена

Ранее, 11 марта, сообщалось, что резервный механизм обеспечения лекарствами пациентов с редкими генетическими заболеваниями появится в России. Такие поправки в закон «Об основах охраны здоровья» разработал Минздрав. Изменения одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказали источники «Известий» в правительстве.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025