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Регионам выделят допфинансирование на закупку лекарств для «редких» пациентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Резервный механизм обеспечения лекарствами пациентов с редкими генетическими заболеваниями появится в России. Такие поправки в закон «Об основах охраны здоровья» разработал Минздрав. Изменения 10 марта одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили источники «Известий» в кабмине.

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Согласно поправкам, при невозможности исполнения регионами обязательств по лекарственному обеспечению орфанных пациентов им будут предоставляться межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

«Резервный механизм коснется только заболеваний из перечня постановления правительства № 403 от 2012 года. На сегодня в него входит 17 заболеваний. Но гораздо большую проблему для регионов сегодня составляют взрослые пациенты с редкими заболеваниями, которые пока не вошли ни в одну программу. Именно для поддержки таких больных регионам необходимо федеральное софинансирование», — отметила руководитель проектного офиса «Редкие (орфанные) болезни» Национального НИИ общественного здоровья им. Семашко Елена Шукан.

Шукан подчеркнула, что сам факт внесение резервного механизма в главный закон об охране здоровья граждан — это прорыв. Однако, по ее словам, без расширения 403-го постановления за счет включения новых редких заболеваний резерв не закроет действительные потребности регионов по обеспечению пациентов с редкими заболеваниями.

«В 2024 году Конституционный суд признал, что норма закона о региональном финансировании не предусматривает резервного механизма обеспечения людей препаратами, когда регион не может выполнить свои обязанности надлежащим образом», — напомнил юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Он уточнил, что федеральный бюджет должен выделять дополнительные средства на закупку лекарств при орфанных заболеваниях, поэтому внедрение механизма поддержки регионов — верное решение.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Резкий случай: регионам профинансируют закупки лекарств для орфанников

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