Резкий случай: регионам профинансируют закупки лекарств для орфанников

Региональным бюджетам будут выделять дополнительное финансирование на закупку лекарств для пациентов с орфанными заболеваниями. Такой законопроект одобрил кабмин. Сейчас регионы частично обязаны сами закупать такие лекарства, но при нехватке средств этого не делают — и тогда добиваться препаратов пациентам приходится через прокуратуру и в судах. Именно после постановления Конституционного суда Минздрав и разработал поправки в закон об охране здоровья, которые обязывают создать резервный механизм закупок. Мера позволит улучшить ситуацию, но есть риск, что в субъектах могут начать злоупотреблять предоставленным дополнительным источником финансирования, полагают эксперты.

Как закупают лекарства

Резервный механизм обеспечения лекарствами пациентов с редкими заболеваниями появится в России. Такие поправки в закон «Об основах охраны здоровья» разработал Минздрав. В понедельник, 10 марта, изменения одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности (документ есть в распоряжении «Известий»), сообщили источники редакции в кабмине.

Изменения дадут возможность финансировать обеспечение лекарствами людей, чей диагноз входит в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний. Об этом «Известиям» рассказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. При невозможности исполнения субъектами обязательств из федерального бюджета будут предоставляться межбюджетные трансферты.

— Правительство сможет устанавливать порядок и критерии подтверждения факта невозможности исполнения региональными властями своих полномочий по обеспечению лекарствами, — сказал он. — Будут разработаны условия и порядок предоставления финансовой поддержки из федерального бюджета.

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За счет средств регионального бюджета финансируется лечение жизнеугрожающих, хронических и редких заболеваний, соответствующее постановление правительства было подписано в 2012 году. Сейчас в этом списке 17 болезней. Раньше было больше, но обеспечение части из них было передано на федеральный уровень — в программу высокозатратных нозологий.

Председатель правления АЮР напомнил, что в сентябре 2024 года Конституционный суд признал норму о региональном финансировании не соответствующей основному закону: она не предусматривает резервного механизма обеспечения граждан препаратами, когда регион не может выполнить свои обязанности надлежащим образом.

Поводом для проверки конституционности положений в 2024 году стало обращение Госсовета Татарстана. В нем говорилось, что пациенты в регионах с дефицитом бюджета менее защищены, нежели в более обеспеченных. И проживание в том или ином регионе делает жизнь пациентов зависимой от этого фактора. Также сложившаяся ситуация порождает феномен «лекарственной миграции», когда семьи, где есть пациент с редкой болезнью, вынуждены переезжать в другой субъект Федерации, чтобы регулярно получать жизненно необходимые препараты.

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Орфанными называются редкие заболевания — не более 100 пациентов на миллион населения. В силу редкости эти болезни, как правило, не очень хорошо изучены и плохо поддаются лечению, которое чрезвычайно дорого. Перечень орфанных нозологий формирует Минздрав на основе статистических данных.

В федеральный регистр по орфанным заболеваниям входит 21,2 тыс. человек. Средняя стоимость терапии одного такого пациента составляет порядка 2,76 млн рублей в год.

«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой пояснить, как будет работать механизм дополнительного финансирования и какими могут быть критерии для его использования.

Проблемы с выдачей лекарств

Высокая стоимость таких лекарств затрудняет их самостоятельное приобретение, а зачастую делает это невозможным, признал Конституционный суд. Поэтому обращение к лекарственному обеспечению за счет госбюджета — фактически единственный доступный способ получить жизненно необходимое лечение.

Нередко пациентам приходится добиваться выдачи лекарств, в том числе обращаясь в прокуратуру. В феврале 2025 года в Екатеринбурге таким образом удалось добиться выдачи необходимого препарата несовершеннолетнему пациенту. Ребенку был поставлен диагноз, угрожающий жизни, и для лечения требовалось лекарство, не зарегистрированное в России . Проверка показала, что региональный минздрав отказал в предоставлении препарата из-за отсутствия его регистрации на территории страны.

Но врачебная комиссия подтвердила, что альтернативных методов лечения заболевания нет. В результате прокуратура вышла в суд с просьбой обязать ведомство обеспечить ребенка лекарством . Ленинский районный суд иск удовлетворил.

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Тогда же в Хостинском районе Сочи прокуратура выявила нарушения в обеспечении медикаментами 11-летнего ребенка-инвалида, страдающего редким заболеванием. Установлено, что медорганизация несвоевременно подавала заявки на необходимые лекарства и медизделия. Семья ребенка была вынуждена приобретать их за собственные средства.

Прокуратура внесла представление министру здравоохранения края. После рассмотрения обращения ребенку все необходимые лекарства предоставили в полном объеме.

А в начале февраля 2025 года прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ добилась через суд обеспечения бесплатной выдачей необходимого лекарства женщине с редким заболеванием, стоимость которого превышает 33 млн рублей в год.

Фото: ТАСС/Семен Лиходеев

Женщина остро нуждалась в дорогостоящем лекарстве, которое ей необходимо принимать регулярно. Для восстановления нарушенных прав прокуратура обратилась в суд с иском к минздраву региона и медучреждению. Суд требования удовлетворил.

Председатель пациентской организации «Другая жизнь» Кирилл Куляев рассказал, что в регионах с 2025 года участились случаи перерывов в лечении. Например, по его словам, такая ситуация сложилась в Краснодарском крае, Челябинской области и еще ряде регионов.

Он выразил опасение, что, если поправки будут приняты, «регионы, чтобы показать необходимость в дополнительном федеральном финансировании, будут искусственно создавать перерывы в лечении пациентов с редкими заболеваниями».

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Гибридная система финподдержки обеспечит надежность поставок и снизит число судебных процессов, полагает кандидат медицинских наук, член комиссии по активной продолжительной жизни Госсовета, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН Кирилл Маслиев.

— Как правило, это чистая формальность, так как виноватых сторон в случае отсутствия денег в региональном бюджете просто нет, а время дорого, — подчеркнул эксперт. — В области лечения и профилактики орфанных заболеваний нашей стране есть куда стремиться. В частности, сам список редких заболеваний может расшириться десятками позиций, о которых спорят в медицинской сфере.

По его мнению, подобные поправки указывают на реальную социальную ориентированность страны.

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

— И наше государство эту проверку «на человечность» вот такими законами выдерживает. Свидетельством этому является и распределение бюджета — порядка 6,5 трлн рублей выделено на исполнение соцпрограмм — второе место после затрат на оборону, — сказал он.

Резервный механизм — одна из мер, направленных на решение вопроса обеспечения лекарствами взрослых пациентов , считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Но, по его словам, решение сложно назвать совершенным.

— Резервный механизм тогда должен распространяться не только на 17 заболеваний, для терапии которых сейчас субъекты обязаны тратить свои средства, а на больший список, — полагает он.

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Минус этой инициативы заключается в том, что резервный механизм будет распространяться только на заболевания, которые перечислены сейчас в постановлении правительства, подчеркнула руководитель центра помощи пациентам «Геном» Елена Хвостикова.

— Перед внедрением механизма стоило бы расширить перечень заболеваний, которые входят в 403-е постановление правительства, чтобы решить вопрос лекарственного обеспечения всех взрослых пациентов с редкими генетическими заболеваниями, — считает она. — Кроме того, стоит предусмотреть возможность перераспределения закупленных препаратов между регионами.

Сейчас такая возможность отсутствует, подчеркнула она: лекарства пропадают, если больной погибает.