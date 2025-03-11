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Резкий случай: регионам профинансируют закупки лекарств для орфанников

Поправки в резервном механизме закупок появились после постановления Конституционного суда
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
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Региональным бюджетам будут выделять дополнительное финансирование на закупку лекарств для пациентов с орфанными заболеваниями. Такой законопроект одобрил кабмин. Сейчас регионы частично обязаны сами закупать такие лекарства, но при нехватке средств этого не делают — и тогда добиваться препаратов пациентам приходится через прокуратуру и в судах. Именно после постановления Конституционного суда Минздрав и разработал поправки в закон об охране здоровья, которые обязывают создать резервный механизм закупок. Мера позволит улучшить ситуацию, но есть риск, что в субъектах могут начать злоупотреблять предоставленным дополнительным источником финансирования, полагают эксперты.

Как закупают лекарства

Резервный механизм обеспечения лекарствами пациентов с редкими заболеваниями появится в России. Такие поправки в закон «Об основах охраны здоровья» разработал Минздрав. В понедельник, 10 марта, изменения одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности (документ есть в распоряжении «Известий»), сообщили источники редакции в кабмине.

Изменения дадут возможность финансировать обеспечение лекарствами людей, чей диагноз входит в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких заболеваний. Об этом «Известиям» рассказал председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. При невозможности исполнения субъектами обязательств из федерального бюджета будут предоставляться межбюджетные трансферты.

Правительство сможет устанавливать порядок и критерии подтверждения факта невозможности исполнения региональными властями своих полномочий по обеспечению лекарствами, — сказал он. — Будут разработаны условия и порядок предоставления финансовой поддержки из федерального бюджета.

таблетки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

За счет средств регионального бюджета финансируется лечение жизнеугрожающих, хронических и редких заболеваний, соответствующее постановление правительства было подписано в 2012 году. Сейчас в этом списке 17 болезней. Раньше было больше, но обеспечение части из них было передано на федеральный уровень — в программу высокозатратных нозологий.

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Председатель правления АЮР напомнил, что в сентябре 2024 года Конституционный суд признал норму о региональном финансировании не соответствующей основному закону: она не предусматривает резервного механизма обеспечения граждан препаратами, когда регион не может выполнить свои обязанности надлежащим образом.

Поводом для проверки конституционности положений в 2024 году стало обращение Госсовета Татарстана. В нем говорилось, что пациенты в регионах с дефицитом бюджета менее защищены, нежели в более обеспеченных. И проживание в том или ином регионе делает жизнь пациентов зависимой от этого фактора. Также сложившаяся ситуация порождает феномен «лекарственной миграции», когда семьи, где есть пациент с редкой болезнью, вынуждены переезжать в другой субъект Федерации, чтобы регулярно получать жизненно необходимые препараты.

болезнь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Орфанными называются редкие заболевания — не более 100 пациентов на миллион населения. В силу редкости эти болезни, как правило, не очень хорошо изучены и плохо поддаются лечению, которое чрезвычайно дорого. Перечень орфанных нозологий формирует Минздрав на основе статистических данных.

В федеральный регистр по орфанным заболеваниям входит 21,2 тыс. человек. Средняя стоимость терапии одного такого пациента составляет порядка 2,76 млн рублей в год.

«Известия» направили запрос в Минздрав с просьбой пояснить, как будет работать механизм дополнительного финансирования и какими могут быть критерии для его использования.

Проблемы с выдачей лекарств

Высокая стоимость таких лекарств затрудняет их самостоятельное приобретение, а зачастую делает это невозможным, признал Конституционный суд. Поэтому обращение к лекарственному обеспечению за счет госбюджета — фактически единственный доступный способ получить жизненно необходимое лечение.

Нередко пациентам приходится добиваться выдачи лекарств, в том числе обращаясь в прокуратуру. В феврале 2025 года в Екатеринбурге таким образом удалось добиться выдачи необходимого препарата несовершеннолетнему пациенту. Ребенку был поставлен диагноз, угрожающий жизни, и для лечения требовалось лекарство, не зарегистрированное в России. Проверка показала, что региональный минздрав отказал в предоставлении препарата из-за отсутствия его регистрации на территории страны.

Но врачебная комиссия подтвердила, что альтернативных методов лечения заболевания нет. В результате прокуратура вышла в суд с просьбой обязать ведомство обеспечить ребенка лекарством. Ленинский районный суд иск удовлетворил.

таблетки
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Тогда же в Хостинском районе Сочи прокуратура выявила нарушения в обеспечении медикаментами 11-летнего ребенка-инвалида, страдающего редким заболеванием. Установлено, что медорганизация несвоевременно подавала заявки на необходимые лекарства и медизделия. Семья ребенка была вынуждена приобретать их за собственные средства.

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Прокуратура внесла представление министру здравоохранения края. После рассмотрения обращения ребенку все необходимые лекарства предоставили в полном объеме.

А в начале февраля 2025 года прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ добилась через суд обеспечения бесплатной выдачей необходимого лекарства женщине с редким заболеванием, стоимость которого превышает 33 млн рублей в год.

таблетки
Фото: ТАСС/Семен Лиходеев

Женщина остро нуждалась в дорогостоящем лекарстве, которое ей необходимо принимать регулярно. Для восстановления нарушенных прав прокуратура обратилась в суд с иском к минздраву региона и медучреждению. Суд требования удовлетворил.

Председатель пациентской организации «Другая жизнь» Кирилл Куляев рассказал, что в регионах с 2025 года участились случаи перерывов в лечении. Например, по его словам, такая ситуация сложилась в Краснодарском крае, Челябинской области и еще ряде регионов.

Он выразил опасение, что, если поправки будут приняты, «регионы, чтобы показать необходимость в дополнительном федеральном финансировании, будут искусственно создавать перерывы в лечении пациентов с редкими заболеваниями».

врач
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Гибридная система финподдержки обеспечит надежность поставок и снизит число судебных процессов, полагает кандидат медицинских наук, член комиссии по активной продолжительной жизни Госсовета, заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН Кирилл Маслиев.

Как правило, это чистая формальность, так как виноватых сторон в случае отсутствия денег в региональном бюджете просто нет, а время дорого, — подчеркнул эксперт. — В области лечения и профилактики орфанных заболеваний нашей стране есть куда стремиться. В частности, сам список редких заболеваний может расшириться десятками позиций, о которых спорят в медицинской сфере.

По его мнению, подобные поправки указывают на реальную социальную ориентированность страны.

врач
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

— И наше государство эту проверку «на человечность» вот такими законами выдерживает. Свидетельством этому является и распределение бюджета — порядка 6,5 трлн рублей выделено на исполнение соцпрограмм — второе место после затрат на оборону, — сказал он.

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Резервный механизм — одна из мер, направленных на решение вопроса обеспечения лекарствами взрослых пациентов, считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Но, по его словам, решение сложно назвать совершенным.

Резервный механизм тогда должен распространяться не только на 17 заболеваний, для терапии которых сейчас субъекты обязаны тратить свои средства, а на больший список, — полагает он.

врач
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Минус этой инициативы заключается в том, что резервный механизм будет распространяться только на заболевания, которые перечислены сейчас в постановлении правительства, подчеркнула руководитель центра помощи пациентам «Геном» Елена Хвостикова.

— Перед внедрением механизма стоило бы расширить перечень заболеваний, которые входят в 403-е постановление правительства, чтобы решить вопрос лекарственного обеспечения всех взрослых пациентов с редкими генетическими заболеваниями, — считает она. — Кроме того, стоит предусмотреть возможность перераспределения закупленных препаратов между регионами.

Сейчас такая возможность отсутствует, подчеркнула она: лекарства пропадают, если больной погибает.

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