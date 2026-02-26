В Кремле призвали не допускать провокационных действий в отношении Кубы
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 26 февраля призвал не допускать провокационных действий в отношении Кубы. Так он прокомментировал инцидент с катером и обстрел кубинских пограничников.
«Очень важно, чтобы все сохраняли сдержанность и не допускали каких-либо провокационных действий», — заявил Песков.
Он отметил, что ситуация на Кубе накаляется, и подчеркнул важность разрешения гуманитарного вопроса. Кроме того, пресс-секретарь президента России указал, что кубинские пограничники сделали то, что «должны были сделать».
В пресс-службе президентуры и правительства Кубы со ссылкой на заявление МВД республики 25 февраля сообщили, что задержанные с катера, который вторгся в воды Кубы, открывшие стрельбу, признались в террористических намерениях. Отмечалось, что задержанное судно, зарегистрированное во Флориде, перевозило 10 вооруженных лиц.
Позже газета The New York Times сообщила, что катер, открывший стрельбу, не принадлежал американским Военно-морским силам (ВМС) или береговой охране. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что работники американской администрации непричастны к инциденту.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, назвала данный инцидент агрессивной провокацией США, направленной на эскалацию ситуации и детонацию конфликта.
