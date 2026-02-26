В Петербурге задержаны двое подозреваемых в минировании автомобиля офицера
В Санкт-Петербурге задержали двух подозреваемых в минировании автомобиля, который принадлежит высокопоставленному военному. Об этом 26 февраля сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ).
«Установлено, что фигуранты посредством иностранного мессенджера Telegram вступили в переписку с представителем украинских спецслужб, в ходе которой сообщили о готовности совершить теракт. По заданию куратора они изъяли из тайника самодельное взрывное устройство, провели разведку адреса проживания и установили СВУ под транспортное средство военнослужащего», — сообщили в ЦОС ФСБ.
Отмечается, что сотрудникам спецслужбы удалось найти и обезвредить взрывное устройство. Двое злоумышленников также были задержаны, решается вопрос о возбуждении в их отношении уголовного дела.
В этот же день Следственный комитет (СК) по Московской области сообщил, что восемь человек, в число которых вошли трое несовершеннолетних, подготавливали теракт по заданию специальных служб Украины против руководителя одного из оборонных предприятий. Они, преследуя идею о получении денежного вознаграждения в размере не менее 1 млн рублей, в декабре 2024 года изготовили и предприняли попытку заложить самодельное взрывное устройство под днище автомобиля несостоявшейся жертвы.
