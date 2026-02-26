В Подмосковье восемь человек готовили теракт против главы объекта ОПК

Восемь человек, в число которых вошли трое несовершеннолетних, подготавливали по заданию специальных служб Украины теракт против руководителя одного из оборонных предприятий. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) по Московской области.

«Пресечена преступная деятельность восьми жителей трех регионов, а именно Московской, Свердловской области и Пермского края. В зависимости от роли каждого они обвиняются в покушении на террористический акт, а также незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и взрывчатых веществ», — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следствие установило, что все лица, базируясь в Коломне, вступили в сговор с представителями украинских спецслужб. Они, преследуя идею о получении денежного вознаграждения в размере не менее 1 млн рублей, в декабре 2024 года изготовили и предприняли попытку заложить самодельное взрывное устройство под днище автомобиля несостоявшейся жертвы. Двое лиц, отправленных на установку устройства, были задержаны сотрудницами ФСБ РФ с поличным.

В отношении членов группы, по результатам проведенных следственных мероприятий, были возбуждены уголовные дела в соответствии с ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («Террористический акт»), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»).

Сопровожденные доказательствами дела были переданы на рассмотрение в суд.

Верховный суд Республики Татарстан днем ранее приговорил жителя Казани к 24 годам лишения свободы за госизмену и предпринятую им попытку совершить поджог объекта оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он также планировал выполнить украинский заказ в период с 2023 по 2024 год.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ