Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова указала Мерцу на цитаты вдохновителей Геббельса в его речах о России
Армия
Силы ПВО сбили 167 украинских БПЛА над территорией России за семь часов
Мир
На Украине раскрыли подробности телефонного разговора Зеленского и Трампа
Мир
В Кремле указали на рост товарооборота России и Белоруссии почти в два раза
Мир
Ватикан заявил о готовности выступить посредником в контактах США и Кубы
Общество
Рэпер Гуф заявил о намерении обжаловать решение суда
Мир
Орбан потребовал от ЕС провести проверку состояния трубопровода «Дружба»
Мир
На границе Пакистана и Афганистана начались боестолкновения
Общество
Правительство РФ рассмотрит вопрос о продлении выплат декретного пособия
Общество
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития технологий ИИ
Мир
Захарова назвала фейком сообщения о якобы переговорах РФ и США по ядерному договору
Мир
В США не исключили возможности нанесения удара по верховному лидеру Ирана
Мир
В МИД РФ сообщили о начале сопротивления населения Украины мобилизации в ВСУ
Общество
В ГД напомнили о праве пострадавших от гололеда россиян получить компенсацию
Экономика
Греф заявил о возможности ключевой ставки в 12% сбалансировать экономику
Мир
В КНДР заявили о готовности к нормализации отношений с США
Мир
Путин сообщил о плане воссоздания прямого ж/д сообщения в приграничье РФ и РБ

В Подмосковье восемь человек готовили теракт против главы объекта ОПК

0
EN
Фото: СК России по Московской области
dzen dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Восемь человек, в число которых вошли трое несовершеннолетних, подготавливали по заданию специальных служб Украины теракт против руководителя одного из оборонных предприятий. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) по Московской области.

«Пресечена преступная деятельность восьми жителей трех регионов, а именно Московской, Свердловской области и Пермского края. В зависимости от роли каждого они обвиняются в покушении на террористический акт, а также незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств и взрывчатых веществ», — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следствие установило, что все лица, базируясь в Коломне, вступили в сговор с представителями украинских спецслужб. Они, преследуя идею о получении денежного вознаграждения в размере не менее 1 млн рублей, в декабре 2024 года изготовили и предприняли попытку заложить самодельное взрывное устройство под днище автомобиля несостоявшейся жертвы. Двое лиц, отправленных на установку устройства, были задержаны сотрудницами ФСБ РФ с поличным.

В отношении членов группы, по результатам проведенных следственных мероприятий, были возбуждены уголовные дела в соответствии с ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («Террористический акт»), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и ч. 2 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств»).

Сопровожденные доказательствами дела были переданы на рассмотрение в суд.

Густые обещания: в Telegram резко выросла активность вербовки для терактов в России
Преступники действуют с территории Украины и в интересах националистов

Верховный суд Республики Татарстан днем ранее приговорил жителя Казани к 24 годам лишения свободы за госизмену и предпринятую им попытку совершить поджог объекта оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Он также планировал выполнить украинский заказ в период с 2023 по 2024 год.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии. Подробнее

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2026