Густые обещания: в Telegram резко выросла активность вербовки для терактов в России

Активность вербовщиков в Telegram для участия в диверсиях и терактах на территории России выросла в несколько раз, сообщили в компании «Интернет-розыск». За тысячу долларов потенциальным террористам предлагают, к примеру, взрывать участки железной дороги, но эти деньги до исполнителей не доходят, объясняют эксперты. Более крупные суммы и даже помощь в срочном побеге из страны сулят за «убийство какого-нибудь полковника». О том, как украинские спецслужбы пытаются вербовать россиян и какими мерами можно этому противодействовать, — в материале «Известий».

«Время «поздравить» их с 9 Мая!»

Если в марте число выявленных аккаунтов вербовщиков — 294, в апреле — 366, то в мае уже — 1098, свидетельствуют предоставленные «Известиям» данные мониторинга от компании «Интернет-розыск». В апреле в сутки фиксировалось в среднем чуть больше 5 тыс. сообщений «с признаками вербовки», а в мае — больше 15 тыс.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Основная аудитория — чаты для поиска наркокурьеров и экстремистские сообщества. В первых вербовщики распространяют незамысловатые объявления с предложением «черной работы» за 10–15 тыс. рублей. В тематических группах по заказу силовых услуг в даркнете чаще всего ищут исполнителей поджогов или другой порчи имущества за чуть большие суммы.

В экстремистских телеграм-сообществах вербовка более изощренная и направлена на целевую аудиторию с соответствующими взглядами. «Готовы окунуться в стратегическую игру против необольшевиков? Время «поздравить» их с 9 Мая!» — обращается один из администраторов неонацистского канала к своим подписчикам. Например, желающим «ударить по логистике врага» он предлагает связаться по специально оставленным контактам, забрать в указанном месте «клад» (намекая на компоненты взрывного устройства), а затем подорвать на любом участке действующей железной дороги. За такое исполнителю обещают $1 тыс.

Другой канал рисует для участников диверсий радужные перспективы жизни в Европе. «Это вам не закладки раскладывать и за 300–500 рублей садиться на пятнашку. Тут игра стоит свеч», — пишет автор поста. Правда, возможность покинуть Россию с крупной суммой денег исполнителю обещают лишь «после убийства какого-нибудь полковника».

Фото: Telegram

Администрация Telegram уже давно реагирует на компетентные правовые запросы, в том числе из России , заверил «Известия» руководитель компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров. По его словам, мессенджер блокирует такой контент и предоставляет сведения об аккаунтах, связанных с террористической активностью. Однако заказчики диверсий и терактов могут использовать для анонимизации своих аккаунтов, например, виртуальные сим-карты из других стран и прочие способы, усложняющие их идентификацию.

— Но на самом деле благодаря множеству других инструментов исследования данных Telegram давно перестал быть анонимным , — говорит Бедеров.

Его компания регулярно сотрудничает с правоохранительными органами, передавая им собранную информацию о террористической и экстремистской активности.

— Как бы тщательно не маскировались подобные сообщения о вербовке, под видом работ, по идеологическим и иным соображениям, их можно при наличии знания семантики вычленять, профилировать и контролировать те профили, которые их распространяют, находить через них основные сообщества, в которых осуществляется вовлечение россиян в подобную деятельность, — объяснил Бедеров. — Другой вопрос в том, что необходимо проработать с Telegram запрет на использование такого рода объявлений в принципе . Потому что вроде как они маскируются под официальные объявления о поиске сотрудников, фактически Telegram может через два-три шага отследить, что все эти профили занимаются именно вербовкой. И если бы Telegram взял на себя такого рода функцию, то, разумеется, это было бы крайне эффективно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам источника «Известий в правоохранительных органах, исполнители преступлений на территории России действительно устанавливаются крайне быстро. Их привлекают к ответственности по статьям о диверсии и терроризме, приговаривая к многолетним срокам лишения свободы.

«Известия» направили запрос в Telegram с просьбой прокомментировать данные компании «Интернет-розыск».

Терроризм и госизмена

Проблема не только в том, чтобы выяснить личность вербовщика, объяснил источник «Известий». Зачастую правоохранителям известны не только сами вербовщики, но и конкретные подразделения украинских спецслужб, которые стоят за ними. Однако полностью пресечь подобную активность без ликвидации источника угроз невозможно, считает собеседник редакции.

По словам Бедерова, важно также вести информационную работу среди граждан России, включая группы риска. «Объяснять, что даже если кто-то и планировал им заплатить эту несчастную тысячу долларов или даже сто тысяч долларов, эти деньги так и останутся у кураторов из иностранных спецслужб и никогда не дойдут до того человека, который совершал те или иные противоправные действия, — говорит эксперт. — Позиция той стороны такова, что чем больше случайных или неслучайных жертв будет у режима, тем с большей вероятностью в самое ближайшее время этот режим падет».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Проблема вербовщиков тесно связана и с другими угрозами с территории Украины — мошенническими «кол-центрами» и наркобизнесом , заверил источник «Известий» на рынке криминальных услуг в даркнете. Деньги и кадры для вербовки россиян на участие в диверсиях зарабатываются на телефонных мошенничествах и распространении наркотиков в даркнете. А эти сферы на территории СНГ на 90% подконтрольны проукраинским группировкам, считает собеседник «Известий».

В мае в ФСБ сделали заявление о совместной с МВД борьбе с телефонными мошенниками. По данным ведомства, ущерб от 640 тыс. подобных преступлений, зарегистрированных в России в прошлом году, составил более 170 млрд рублей.

«Возбуждены и расследуются более 950 уголовных дел по статьям 205 (терроризм), 159 (мошенничество), 272 (госизмена) и 274 УК России (незаконный доступ к персональным данным). Вскрыты факты использования кол-центров для склонения граждан России к совершению диверсий», — говорится в сообщении спецслужбы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По данным ФСБ, сейчас на территории Украины действуют от 120 до 150 «кол-центров». «Широкомасштабная организованная преступная мошенническая деятельность, развязанная украинским режимом на российском направлении, реализуется с задействованием информационной инфраструктуры (энергоресурсы, центры обработки данных, интернет-провайдеры) городов Украины, а также отдельных стран ЕС , — говорится в заявлении спецслужбы. — Значительная часть денежных средств от телефонного мошенничества идет на финансирование ВС Украины и националистических бандформирований».

«Известия» подробно рассказывали о том, как идеологом украинского телефонного мошенничества стал хакер Владислав Хорохорин. Он также поддерживает собственную инфраструктуру для хищения и распространения персональных данных россиян и признает использование украденных средств для финансирования ВСУ и нападений на граждан России. Бывший партнер Хорохорина по бизнесу в сфере кибер-безопасности, нью-йоркский адвокат Аркадий Бух, заявил «Известиям», что преступная активность украинских телефонных мошенников может стать предметом и для расследования в США.